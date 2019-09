Sant Vicent Ferrer, font d'inspiració

Enguany commemorem el sext centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana participa en esta commemoració en diversos actes, entre ells té oberta al públic una exposició en la seua sèu del carrer avellanes de Valéncia titulada 'Aproximació a la vida i l'obra del patró del Regne de Valéncia'; en ella es fa un recorregut didàctic de la vida del nostre sant més entranyable i universal, alçat als altars per Calixte III.

El nostre patró ha segut durant sigles font d'inspiració per a escultors i pintors, escultures i pintures, inclús retaules de manisetes, que representen al sant, omplin temples, museus i adornen els nostres carrers; molts escritors valencians s'han inspirat en ell; milacres, auques, poemes, himnes, cançons... tenen com a font inspiradora i protagoniste al sant que més ha arraïlat en el cor dels valencians. El fet que Sant Vicent Ferrer predicara per Europa en valencià, com diu el seu procés de canonisació: «In sua valentina ac materna lingua fuerit semper locutus», l'ha convertit en un referent per als escritors en llengua valenciana que l'han incorporat a la simbologia colectiva valenciana. Sant Vicent predicant en valencià era entés per castellans, aragonesos, occitans, francesos, vascs, italians del Piamonte i Lombardia, inclús en Normandia, Borgonya o Bretanya. Tenia esta facultat miraculosa.

Constatí Llombart, màxim representant de la Renaixença valenciana, fundador de Lo Rat Penat, en el discurs inaugural de l'entitat en 1878 ho recordava dient: «...en llengua llemosina o valenciana llavors universalment coneguda va predicar l'apostol sant Vicent Ferrer i fon entés en tota Europa».

Entre moltíssimes obres lliteràries dedicades al sant destaquem la senzilla, pero significativa obra d'Eugeni Almenar de 1923, Poesies religioses a Sant Vicent Ferrer, entre els poemes destaca el titulat La llengua de Sant Vicent, que escomença aixina: «Nostra llengua valenciana / és vida, és fòc i és poder... / L'ànima del nostre poble / I la llum de Sant Vicent». Mostra de que el sant seguia sent un referent per als escritors valencians en el nostre idioma durant tot el sigle XX.

Impossible relatar l'infinitat d'obres que el sant ha inspirat, ni els treballs i estudis que sobre ell s'han escrit.

L'actor i músic Jonny Christopher Depp II digué: «la música nos toca emocionalment a on les paraules no poden», per això Sant Vicent és inspiració dels poetes, pero també dels nostres músics que apleguen ad ell utilisant el llenguage universal.

Els compositors valencians més importants foren inspirats per Sant Vicent i compongueren obres en homenage ad ell: Juan Bautista Comes (1582-1643) compongué Érase, señores, un hombre en el suelo, editada per l'Institució Alfons el Magnànim a càrrer del mestre Josep Climent, José Pradas (1600-1757) compongué el motet Ardebat Vicentius, Pascual Fuentes (1721-1768) feu una composició dedicada a la festa del bateig del sant titulada Qué plaer tan del cor hui demostra, Juan Cuevas (1782-1855) feu un himne a Sant Vicent Ferrer titulat Alme Vicenti. El patriarca de la música valenciana, Salvador Giner Vidal (1832-1911), el músic més important del Regne de Valéncia, creador de la Banda Municipal de Valéncia, autor d'obres com Una nit d'albaes, Es chopà hasta la Moma, una Missa de Rèquiem per als funerals de Na Mercedes d'Orleans i Borbó, reina d'Espanya i moltíssimes obres més, entre elles un Motete a San Vicente Ferrer, per a dos cors i orquesta.

En 1954 es convocà un concurs per a elegir un himne oficial a Sant Vicent Ferrer que s'estrenaria en la Catedral de Valéncia el 22 de giner de 1955 en motiu del V centenari de la seua canonisació. L'himne seguiria uns requisits com ara que fora interpretable pels fidels, en estil popular religiós i harmonisat per a orgue; entre vint partitures fon elegida la del compositor Miguel Asins Arbó, en lletra del poeta Josep Mª Bayarri. Des d'aquell moment est himne oficial s'interpreta tots els anys en la festivitat del sant en la Sèu valentina per la Coral Catedralícia, actualment baix la direcció del mestre Luís Garrido. Asins naixqué en Barcelona en 1916, pero era fill de pares valencians i vixqué en Valéncia des dels quatre anys, se formà musicalment en el conservatori de Valéncia, a on fon discípul de Manuel Palau i entre moltes composicions i bandes musicals per a películes de directors com García Berlanga, trobem el que serà per a sempre l'Himne oficial a Sant Vicent Ferrer.

Eguany en d'abril s'estrenà en la Sèu valentina, coincidint en el VI centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer, un himne al Sant en música del mestre Barnardo Adam Ferrero i lletra de la poetesa Ampar Cabrera Sanfélix.

Des de la Secció de Musicologia i la de Llengua i Lliteratura Valencianes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana hem volgut aumentar l'himnari de Sant Vicent Ferrer. Els seus directors, el mestre Salvador Chuliá Hernández i el filòlec Voro López Verdejo han posat música i lletra a un sonet polifònic en honor del sant. Se tracta d'una sentida composició escrita per a cor mixt: sopranos, contralts, tenors, baixos i gran orgue, que programen estrenar enguany en la Sèu de Valéncia. La composició té una versió en text unisonal i instrumentació per a banda i orquesta de cambra per a que puga ser cantada pels fidels. No cap dubte que Sant Vicent Ferrer seguix sent hui font d'inspiració.