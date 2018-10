Sant Donís incívic

Un servidor ha tengut la sòrt de recórrer la provessó cívica del matí en la comitiva de Lo Rat Penat, aplaudida des del principi fins al final del recorregut, i la vesprada en una filâ de moros, entre més aplaudiments. Si no fora per unes llumenetes 'blau policial' a banda i banda del carrer Xàtiva en acabar la desfilada, res hauria fet sospitar que, per a uns atres païsans, la festa de Sant Donís ha segut un calvari d'insults, corregudes i disgusts.

Primer testimoni d'amic anònim: «Vos vaig a fer una confessió. Encara estic en shock per tant d'odi i violència verbal. El dia que celebrem el nostre aniversari com a poble no pot ser un dia com el que havem vixcut. La meua filla s'ha posat a plorar de vore a la gent chillar. Si ho arribe a saber, quan baixa la Senyera i acaba l'himne, me n'haguera anat. La meua dòna i el meu major per estar aplaudint (en general, no a ningú en concret) i la chiqueta diguent 'vixca Valéncia' quan passava la comitiva, gent ha començat a dir-nos catalanistes. Tot molt surrealiste. És començar a passar la comitiva política i es convertixen en una turba».

Segon testimoni: «Me dona vergonya vore 1.500 policies, en decenes de furgonetes, per a evitar una batalla campal que enguany haguera segut prou més greu que l'any passat. Yo anava en la primera manifestació valencianista, i la policia ha hagut d'apartar ad alguns ultradretans (dels de veres) que no sé si volien unir-se-nos, pero que al final han cridat contra nosatros (suponc que per fer consignes massa 'reivindicatives'). Després, en l'Estació del Nort se nos han encarat els 'antifeixistes' (suponc que per la seua aversió al blau de les nostres Senyeres; ya se sap que per ad ells 'blaverisme és feixisme'). I lo últim, el tractament biaixat en els mijos... Com la manifestació catalanista de la vesprada se vol presentar com 'la manifestació reivindicativa del 9 d'octubre', les atres manifestacions han de ser una atra cosa, aixina que diuen que la primera la convoca 'una associació LGTB pròxima a l'extrema dreta' i es queden tan amples: més valencians al sac dels 'ultres'».

La trista realitat és que el 'hooliganisme' futbolístic està traslladant-se a la manera que tenim de conviure en la diferència. Com també les etiquetes insidioses i tergiversadores s'escampen com a norma de cert periodisme indigne de tal nom. Massa banderes de partit, massa intolerància, massa fals valencianisme, massa polarisació que atenalla a la majoria cívica valencianista. Que 'els polítics' siguen els primers en atiar el fòc del maniqueisme, de la separació entre "els meus i els atres", no lleva que degam reflexionar sobre lo que està passant. Alguns plantegen ya la conveniència de que deixen de ser 'els polítics' els portadors de la Senyera, i que deixen el seu lloc a la societat civil o ad aquell Centenar de la Ploma que la protegia en época foral. Molt trist. Tristíssim.