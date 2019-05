¡AY, SANDRA, SANDRA...!

Supongo que es problema mío, que no lo llego a ver, tal vez forma parte de una operación muy inteligente y perfectamente estudiada para conseguir visibilizar su espacio político, pero de verdad que no acabo de entender el gesto de enfado y el arranque de orgullo de la concejal socialista Sandra Gómez con el alcalde y compañero de coalición de gobierno, el nacionalista Joan Ribó. Y todo porque este ha llamado primero a María José Catalá a consultas -así, como si se tratara de un Jefe de Estado, por si no teníamos bastante con las ínfulas de Pedro Sánchez y con los diecisiete presidentes autonómicos ejerciendo como reyes sin reino-. Que no digo yo que el veterano dirigente comunista no lo haya hecho con toda la intención, y no buena precisamente, que para eso no da puntada sin hilo (pocas, eso sí, pero todas encaminadas a un fin). El caso es que aunque así sea, que Ribó lo haya hecho para dejar bien claro a la socialista quién manda y tiene la sartén por el mango, no hay más que acudir al resultado de las elecciones del pasado domingo para ver que los datos avalan su actuación y el orden fijado: Compromís, 10 concejales; Partido Popular, 8; PSPV, 7; Ciudadanos, 6; y Vox, 2. ¿Entonces? Pues entonces dice Gómez que es que ella, su partido, es el socio preferente, que entre ambos más València en Comú formaron el anterior equipo de Gobierno y que en buena lógica debería haber sido la primera en ser convocada, que encima -y aún se lo creerá- ha conseguido un mejor resultado respecto a 2015. Sandra, en fin, es joven, muy joven ('Aire fresco para Valencia', rezaba su campaña) y tal vez por eso no sabe ni puede recordar cuando su partido gobernaba en solitario la capital de la Comunitat y obtenía hasta 18 concejales en el ya lejano 1983 con Ricard Pérez Casado como candidato, que no son los 21 de Rita Barberá en 2007 pero que no están nada mal. Y sobre todo, ¿para qué pillarse ese berrinche y montar el numerito de marras si al final va a pasar lo que va a pasar? Porque una cosa es Ciudadanos, que lo mismo que un día se acuesta socialdemócrata y al siguiente se levanta liberal, hoy puede dar un gobierno autonómico o una alcaldía al PP, y mañana, al PSOE. Pero si el PSPV sólo contempla -al decir de su portavoz en el ayuntamiento- un pacto de gobierno «con la izquierda» (sea nacionalista, populista o mediopensionista) ¿para qué este brindis al sol? Y si al final todo es para conseguir una posición mejor de cara a las negociaciones y al reparto de las concejalías, que tenga claro Gómez que hay dos cosas que Ribó no le va a ceder por más cara de enfadada que le ponga: Movilidad y Cultura Festiva. Especialmente el área de Fuset y la descentralización por los barrios de todo tipo de actos populares. Así que menos lobos, Caperucita.