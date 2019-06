SÁNCHEZ, A FAVOR DE MERCOSUR

Quienes andan ahora mismo extrañados, y hasta estupefactos, porque acaban de enterarse de que existen acuerdos internacionales que conceden ventajas incomprensibles a los cítricos de lejanos países, cuando no estuvieron atentos a los asuntos al tiempo que se 'jugaban' las cartas que derivaron en lo de ahora, deben saber cuanto antes que estos días se están volviendo a jugar 'partidas' que van en la misma dirección y que traerán consecuencias, porque de ellas se derivará mayor afluencia de importaciones hortofrutícolas, desde luego cítricos incluidos, a los mercados europeos. Hablamos del acuerdo en ciernes entre la UE y Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela y en proceso de adhesión Bolivia) y convendría que lo supieran bien, que conocieran el alcance de lo que va a ocurrir, para que después no anden preguntándose cómo fue, por qué ocurre tal cosa, cómo es que no se pueden vender las naranjas de aquí a precio digno...

De igual manera, quienes han protagonizado protestas meses atrás, en las que se llegaba a pedir que dimitieran eurodiputados (exagerada pretensión) porque les consideraban presuntamente culpables de los dañinos acuerdos con Sudáfrica, Egipto y otros , deben saber que el presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es ahora mismo uno de los máximos adalides que defienden el acuerdo de la UE con Mercosur y, junto a otros presidentes de gobiernos de otros países miembros (Alemania, Países Bajos, Suecia, Portugal, República Checa y Letonia) pide a Bruselas que se aceleren las negociaciones y se firme cuanto antes.

En el otro lado están los presidentes de Francia, Bélgica, Polonia e Irlanda, quienes han planteado serias reservas y señalan que pueden verse perjudicados diversos productos agrícolas 'sensibles', por lo que esperan de Bruselas mayor cautela y que se tengan en cuenta.

La defensa que está realizando el presidente francés, Emmanuel Macron, de los agricultores galos 'sensibles' contrasta con lo que sostiene el presidente del Gobierno de España. La Moncloa -por tanto Pedro Sánchez- ha hecho saber que, a su juicio, la UE está frente a una oportunidad histórica y estratégica para convertirse en el primer socio comercial de los países del Cono Sur. Defiende que «para España sería un acuerdo muy bueno por sus muchos beneficios económicos».

De manera que cuando lleguen más cítricos en fresco y en derivados de América del Sur (zumos concentrados de Brasil), porque se abrirán más puertas, y como consecuencia crezca la competencia en todos los frentes y reinen más los precios ruinosos, no se pregunten qué pasó, cómo fue y demás. La partida se está jugando ahora y el Gobierno de España cree que nos conviene, que será beneficioso.