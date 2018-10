Salvados por la distancia

La suerte que han tenido los culpables del derrumbamiento es que, aunque pertenezcan a Valencia, los Silos se encuentran en Burjassot y la mayoría de la gente desconoce el trascendental papel que desempeñaron en la historia del Cap i Casal. Sólo con que hubieran estado un poco más cerca física y mentalmente del kilómetro 0 capitalino se habrían cobrado la cabeza de varios cargos públicos, ya que el suyo fue un desmoronamiento anunciado. El granero de Valencia durante más de cuatro siglos venía dando muestras de flaqueza desde hacía años. Las depresiones y grietas que aparecieron en el enlosado del promontorio aconsejaron el cierre al público a finales de 2016. Un informe técnico de mayo de 2017 desvelado por LAS PROVINCIAS indicaba que «la estabilidad, la seguridad y la integridad» de los centenarios depósitos estaba comprometida. Los desprendimientos y el arrastre de tierras habían alcanzado ya en aquel entonces la base de uno de ellos. Pero ni uno ni otro ayuntamiento corrió a remediarlo. Tan es así que antes autorizó Cultura el inicio de los trabajos de reparación que aprobó el consistorio de Burjassot, en enero de 2018, destinar una simbólica suma a este menester escudándose en que únicamente disfrutaba del derecho de uso. Una excusa idéntica, aunque 'sensu contrario', a la que esgrimió Joan Ribó cuando se consumó la tragedia sin que ni él ni su colega Rafael García hubieran cumplido todavía con su deber: que en virtud del convenio suscrito en 1975 le correspondía a la otra parte ocuparse del mantenimiento. Pero que se caía por su propio peso, ya que si no tuviera nada que ver no se habría reunido unos días antes con la asociación de Amigos de los Silos para tratar precisamente de la posibilidad de poner un límite de 50 años a la cesión. Ni se habría apresurado a declarar de emergencia los trabajos de reparación. Lo que ocurre es que tardó en comprender que no podía desentenderse de un monumento nacional de estas características. A pesar de que no es un cuartel, ni una construcción franquista sino un avanzado servicio municipal creado por el Consell de la Ciutat para garantizar el abastecimiento de grano a la población. O lo que es lo mismo: para rescatar personas, en el lenguaje de Mónica Oltra. No era el único que estaba en Babia. Glòria Tello, cuya reprobación ha pedido Ciudadanos, anunció el lunes que, como entre sus tareas figura la de «restaurar todos los elementos patrimoniales» del municipio, va a repristinar no el Patio de los Silos, como cabía esperar, sino el retrato del último alcalde republicano. Con el dinero que invirtió en comprar 6 toneladas de comida para gatos callejeros podría haber evitado que la instalación que atenuó las subidas del precio del trigo en Valencia entre 1573 y 1931 corriera el menor peligro. Pero no sería ella. Más delegada municipal de Bienestar Animal que concejala de Patrimonio Cultural. Por la gracia del alcalde Ribó.