LA SALUD NO ENTIENDE DE CUESTIONES POLÍTICAS

Cuando todavía no se ha cumplido un año de la reversión al sistema público del llamado 'modelo Alzira', lamentablemente tenemos muchos indicadores que señalan lo desacertado de esa decisión.

Un hospital debe ser eficiente, tender a disminuir sus listas de espera y dar la mejor atención posible a sus pacientes. Debe poder ser flexible para poder contratar más trabajadores si hay una situación que así lo requiera, y debe tener unos profesionales que puedan estar centrados en realizar su labor y no preocupados por su propia situación laboral. Ninguna de estas premisas se ha conseguido con la reversión llevada a cabo por la Conselleria de Sanidad que, de forma unilateral y movida por motivos exclusivamente políticos, sólo ha conseguido enfadar a profesionales sanitarios y a pacientes.

Así, las consecuencias de una errónea decisión política en uno de nuestros hospitales de referencia han sido nefastas para profesionales sanitarios y pacientes: aumento de las listas de espera, colapso en el servicio de resonancias magnéticas, o carencia de mobiliario tan básico como mesas de trabajo son sólo algunos ejemplos.

Desde la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat (ASDSCV) llevamos tiempo denunciando que los profesionales sanitarios deben tener unas determinadas condiciones laborales para poder desarrollar su trabajo y, en la medida que esto no se cumple, supone un gran perjuicio para todo nuestro sistema de salud. Todos somos potenciales pacientes, y todos queremos que se nos pueda atender en tiempo y forma y con los medios adecuados. La etiqueta negativa que este Consell adjudica a todo aquello que no es público no es acertada, y en cuestiones de salud, menos todavía.