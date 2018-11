La era de la salud digital

La digitalización es un proceso cultural irreversible que está modificando los hábitos de la gente. Además de cambiar los sistemas productivos, económicos y laborales, es un proceso que está modificando las conductas. Internet es más que una herramienta de trabajo o un instrumento para mejorar todos los sistemas de información o comunicación. Asistimos a una revolución imparable donde los expertos hablan del «Internet de las cosas» y trabajan con el supuesto de que todo lo que hacemos y nos rodea, si aún no está digitalizado, tardará muy poco en digitalizarse. Este cambio produce importantes alteraciones en el carácter y la salud. Sin entrar a detallar los efectos de las ondas que las redes tienen en el sistema nervioso, la adicción a móviles y pantallas genera nuevos problemas de salud pública.

Más de un lector habrá salido una mañana inquieto, nervioso y angustiado porque se ha olvidado el móvil en casa. Aunque haya comprobado que la vida sigue teniendo sentido, es muy probable que haya tenido cierta sensación de vértigo y pánico por estar un día desconectado. Lo que no sólo significa estar sin un teléfono sino estar casi sin la propia memoria porque en el móvil se tiene todo. Esta orfandad ya tiene un nombre, la llaman 'nomofobia' o miedo irracional a estar sin móvil. Junto a estas nuevas y leves patologías de la personalidad están apareciendo otras relacionadas con la adicción compulsiva a las pantallas. Aunque haya dispositivos móviles que nos permitan tener todo integrado en un único aparato y desde él controlar con un sistema domótico los cachivaches de nuestro hogar, es habitual encontrarse con ciudadanos que llevan varios móviles o dispositivos. Hay más dispositivos que usuarios y no siempre los usuarios pueden gestionar todo lo mediado digitalmente. Aparece así el 'yonqui tecnológico' o friki enganchado, atrapado y abducido por las redes, casi incapaz de sentir la presencia de un semejante real a su lado. Y, ¿qué me dicen ustedes del compañero, vecino o amigo pendiente en todo momento del dispositivo para comprobar si le ha llegado un nuevo whatsapp, un muevo correo o un 'like' de Facebook? Pues bien, esa ansiedad ya está tipificada y tiene un nombre: 'estrés anticipatorio'.

Esta evolución de las conductas está generando nuevos puestos de trabajo relacionados con la salud digital porque cada vez es mayor el número de personas que necesitan ayuda para deshabituarse o desengancharse del dispositivo móvil. De la misma forma que hay adicciones a ciertas sustancias (alcohol, drogas) o experiencias (apuestas, juegos), también las pantallas han generado la adicción digital. Con ello, algunos profesionales de salud ya se están frotando las manos por las posibilidades de negocio que se les abre puesto que se abre todo un campo en las áreas de salud pública: ¡Llegó la era de la salud digital!