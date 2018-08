Salto de vallas

Lo del PSOE debería ser modalidad olímpica. A su lado, los 400 metros vallas son una yincana de colegio. Sánchez y sus aliados no ganan para superar obstáculos con tal de llegar a su meta, que es eliminar toda oposición. ¿Que tiene que sortear una mayoría que no tiene en el Congreso? ¡A mis brazos, decreto-ley! ¿Que ha de driblar la mayoría del PP en el Senado porque es una incomodidad? ¡Fuera vetos! ¿Que tiene que rendir cuentas del uso del 'Falcon Fest' presidencial para actividades no justificadas? ¡Ocúltese!

A este paso Pedro Sánchez va a salir de la Moncloa en escoba, con la varita de Saúco en la mano, como si fuera Harry Potter dispuesto a repartir hechizos por doquier. Falta saber si estamos ante el niño adorado de Hogwarts o el pérfido Voldemort.

Sin embargo, lo más divertido no es la magia gubernamental sino el corifeo que rodea al presidente, dispuesto a cargar de razones cualquier subterfugio. La más activa suele ser Carmen Calvo que pone voz en off a la capa de invisibilidad bajo la que permanece Sánchez, pero, en el debate sobre el veto del Senado, han sido el portavoz Ánder Gil y Pablo Echenique quienes han justificado la jugada. Ambos han presentado el acuerdo suscrito con Podemos como una liberación del yugo popular impuesto en el Senado. Dicen que en el Senado hay una «mayoría espuria» porque el PP aprobó el veto «aprovechándose» de su mayoría. Podrá cuestionarse la medida y su oportunidad pero resulta cuanto chocante el uso del verbo «aprovecharse». La mayoría permite decidir, efectivamente. Como hace Podemos con el PSOE y otros compatriotas. ¿Se están aprovechando ellos de concentrar más votos en el Congreso que el PP? ¿O quienes apoyan al PSOE tras pasar por caja? ¿Quiénes son más aprovechados: los que usan una mayoría o los que la fuerzan para usarla?