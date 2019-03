SAINETE A LA VALENCIANA

Durante meses pudo haber adelantado Ximo Puig la fecha de las elecciones autonómicas, previstas para el 26 de mayo junto con las europeas y las locales. Pero no lo vio claro, la coyuntura no era favorable, las encuestas no ofrecían unas perspectivas muy halagüeñas como para arriesgarse. Y encima él, que no es de jugárselo todo a rojo o negro. El cambio en el Gobierno de España tras la moción de censura, el previsible hundimiento de Podemos y la consiguiente mejora que los sondeos vaticinan al PSOE trastocó todo el panorama. Los comicios de abril van a ser los más polarizados desde que los españoles acudieron a votar por primera vez en 1977, tras el final de la dictadura. Cataluña lo condiciona todo, la espectacular irrupción de Vox, la preferencia de los votantes por opciones de centro y de derecha que identifican como españolistas sin complejos, las dificultades de los socialistas y sobre todo del partido de Iglesias por su complicidad con independentistas y nacionalistas, el incremento de la participación... Todo indica que se va a votar con la mirada puesta en el desafío secesionista y en pleno juicio del 'procés', con los sentimientos a flor de piel. Y ahora, casi en el último minuto, en el tiempo de descuento, es cuando Puig decide adelantar las elecciones valencianas, sacarlas del calendario general y hacerlas coincidir con un incierto y abierto 28-A. Singularizar la política valenciana le llama el discurso oficial a semejante ocurrencia, como si el protagonismo de celebrarlas por separado le diera un plus a la Comunitat. Complejos y ganas de llamar la atención, pensamos otros. Y sobre todo, tacticismo de partido, cortoplacismo que trata de aprovechar la corriente supuestamente favorable a los intereses socialistas y que no duda en juntar este año la convocatoria autonómica con la general. Menuda singularidad. Lo que nadie podrá defender con un mínimo de dignidad es que se hace por el interés general, porque lo piden los ciudadanos, porque es una reclamación de la calle. Sencillamente porque sería mentira. Se adelantan las elecciones porque Puig y el PSPV piensan que les va a ir mejor, a ellos, a su partido, a su voluntad de mantenerse en el Consell. Que no se extrañen luego cuando en las encuestas quede patente el desinterés de los electores, el alejamiento de la política y la mala imagen de los representantes públicos. Y cuidado con este tipo de apuestas no sea que el cálculo resulte equivocado, que a los socios del Botánico les vaya tan mal en la contienda electoral que la reedición del pacto se convierta en un imposible y que Puig tenga que acabar en manos de Ciudadanos o contemplando un pacto de «las derechas» como en Andalucía. Lo que ahora parece un sainete más o menos divertido puede acabar en tragedia para los socialistas.