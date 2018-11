El sacrilegio Si es lícito reírse de la bandera española en nombre de la libertad, también lo es quitar los lazos amarillos MARÍA JOSÉ POU Lunes, 5 noviembre 2018, 08:38

Hace unos días me causó estupor escuchar a un tertuliano radiofónico mofándose de un artículo en el que su autor confiaba en encontrarse algún día con sus seres queridos ya fallecidos. Era la celebración de Todos los Santos y el aludido señalaba que textos así no deberían dejarse publicar. Entiendo que quien no cree desconfíe de las convicciones de los creyentes pero resulta curiosa esa actitud de casi nihilismo que está instalada en una sociedad tan dada a convertir en actos de fe algunos que son meramente mundanos e intrascendentes. Es la sacralización de lo profano mientras desautorizamos lo sagrado. Lo sacro siempre ha utilizado los símbolos para transmitir conceptos elevados e intangibles: imágenes, pinturas o gestos han sido desde el Paleolítico modos de conjurar los miedos, potenciar las esperanzas o absorber la fuerza del universo. Ese comportamiento tan primario en el ser humano sigue siendo válido en este mundo hipertecnificado y avanzado que vivimos. La diferencia es que la pintura de un bisonte ahora es un grafiti intocable; la figura de una Venus ahora es el uso de un hashtag en las redes sociales o levantar las manos al cielo ahora es una cadena humana. Estamos dotando de sacralidad aquello en lo que creemos por mucho que presumamos de agnosticismo. Lo que sucede es que no creemos en los dioses antiguos porque preferimos, como en otros momentos de la historia, construirnos los propios. Solo así podemos dejarlos a un lado cuando nos convenga o enfrentarnos en su nombre contra la tribu contraria para conquistar el poder.

En este mundo de sacrílega sacralidad, las banderas no son una excepción sino el ejemplo más claro de vaivén comportamental. Mientras nos sonamos con la bandera de España en nombre de la libertad de expresión, acusamos de fascistas a quienes quitan lazos amarillos de la plaza del pueblo. El argumento para defender el gesto de Dani Mateo en La Sexta con la bandera fue el humor. Estaba haciendo una broma y eso no debería ser tomado a mal. El argumento de quienes acusan de fascistas a quienes quitan lazos amarillos es que están atacando la libertad de expresión de quienes creen en la independencia. Unos creen en la España simbolizada en la bandera y otros, en una Cataluña independiente simbolizada en el lazo amarillo. La diferencia de comportamiento está en el cristal con que se mira. Si son los míos, mi gesto es digno de respeto porque refleja mi creencia pero si son los otros, puedo despreciar su gesto porque su fe no tiene valor. Ése es el juego en el que estamos ahora. Si es lícito reírse de la bandera española en nombre de la libertad, también lo es quitar los lazos amarillos. Si estos son respetables por lo que simbolizan, la bandera no es un trapo, es la condensación de una comunidad en un símbolo reconocible. El problema no es la guerra de banderas sino la falta de respeto a los sentimientos y creencias de los demás.