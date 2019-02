La sacrifican a ella y no a él

Al final, cuando concluya su mandato y vuelva a Castellón, se comprenderá que el mayor logro de Enric Nomdedéu no fue reducir la tasa de desempleo, que fluctúa en función de las mareas económicas. Ni incrementar la intermediación del Servef, rayana con lo ridículo: sólo posibilita el 2,4% de las nuevas contrataciones. Ni aumentar la efectividad y el retorno de sus multimillonarias y discrecionales subvenciones: sólo 83 jóvenes accedieron a un contrato indefinido gracias a las ayudas de hasta 25.000€ que concede. Ni por supuesto facilitar a los ayuntamientos la contratación de miles de jóvenes porque lo único que se consigue de esta manera es que pierdan la iniciativa y no tengan más objetivo en la vida que alargar la sopa boba. El mayor logro del secretario autonómico de Empleo fue conservar el suyo. Evitar que lo echaran a las segundas, terceras o cuartas de cambio, pues como político no ha parado de meter en compromisos a Compromís y como gestor está siendo una calamidad. Ocioso será recordar cómo de buenas a primeras contrató a una empresa para que hiciera el trabajo que hasta entonces desempeñaban los orientadores laborales del Servef. Cómo después de haber doblado el servicio se desdijo y para hacerse perdonar el desliz consolidó las plazas de todos los interinos de la casa. O cómo para lavarse la cara, más que para lavársela al Servef, reformó todas sus oficinas y hasta le cambió el nombre -«No me llames Titi./ Llámame vidita»- Como si el nombre hiciera la cosa, tal como pensaba Unamuno. Labora se llama desde entonces el viejo Servef cuando no actúa o le añade el adjetivo nuevo para diferenciarse del que operaba durante el «anciene régime»: Nou Servef. Tres nombres distintos y un solo fracaso verdadero. A la República de Macedonia le va a costar un disgusto conservar la denominación de origen de la ensalada de frutas; a Nomdedéu, en cambio, nadie le ha chistado siquiera por renunciar a la marca registrada más conocida de la Generalidad y navegar con tres banderas de conveniencia. Digo yo si porque entre dejar que se sintiera «El hombre que puso nombre a los animales» (Bob Dylan) y enviarlo de vuelta a La Plana, su superior, Rafael Climent, eligió lo primero. Lo que no entiendo es por qué. Por qué a la vicealcaldesa de Castellón Ali Brancal la obligan a renunciar a todos sus cargos y a Nomdedéu lo mantienen. Tan acusada de sendos delitos de malversación y falsedad documental está ella como él. La ineficacia de la Consejería de Transparencia y la inexistencia de un código de buen gobierno supramunicipal no puede ser la causa de esta discriminación (negativa). La repesca de Jorge Rodríguez sentó un mal precedente. Debe haber otra razón para que Brancal, que no le ha faltado el respeto a nadie, sea sacrificada y a Nomdedéu lo dejen de simiente. La cuestión es cuál que no esté relacionada con los fondos o con las formas del secretario.