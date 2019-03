LAS RUTAS DEL ARTE EFÍMERO El 'foguerer' Juan Carlos Vizcaíno viaja cada marzo desde Alicante para ver y fotografiar unas 150 fallas, con caminatas diarias de 25 kilómetros RAFA MARÍ Lunes, 18 marzo 2019, 09:04

Pasiones. En mi niñez deseaba ver todas las fallas de Valencia, desde las principales a las modestas e infantiles. Cuando digo todas, digo todas. Nunca lo conseguí, pero a veces me acercaba a esa meta. Con la llegada de otras pasiones (el fútbol, el ajedrez, la política), fui distanciándome de aquel fervor fallero. A menudo me pregunto si en la actualidad algunos niños y preadolescentes, ahora bajo el poderoso reclamo de los videojuegos, los móviles y la tele, sienten la misma pasión fallera que tuve yo en los primeros años de mi vida. Niños, no sé. Pero adultos sí los hay. Uno de ellos es amigo mío.

Dos jornadas. Su nombre es Juan Carlos Vizcaíno Martínez. Tiene 53 años. Nacido y criado en Alicante, residió en Valencia desde los 7 a los 21 años. A esa edad volvió a vivir en su Alicante natal. Juan Carlos regresa a Valencia cada marzo para ver durante dos días, solo y concentrado, todas las fallas que puede. Normalmente sobrepasan las 150. Para su propio archivo las fotografía desde un ángulo vistoso y luego prosigue sus intensas rutas protagonizadas por el arte efímero. De los poblados marítimos al centro histórico. Cada una de sus caminatas ronda los 25 kilómetros. «Siempre a pie, nada de coches», dice. «Me gusta especialmente la ruta del 16 de marzo, que empiezo de buena mañana en Grabador Esteve, con las calles casi vacías, cruzándome incluso con grupos de jurados».

Morriña. Le pregunto a Juan Carlos si su entusiasmo fallero sigue tan vivo como en los años de la niñez. «No ha decrecido. A primeros de marzo llega la morriña. Van a ser ya 46 años consecutivos viendo fallas, y eso marca. Cuando regreso a Alicante, llego saturadísimo. Pero al año siguiente la añoranza vuelve». Lo que más le atrae de una falla es "su impacto visual al acercarme». Le gustan «los conjuntos elegantes, atrevidos, sin acumulación de elementos y que huyan un poco del barroquismo pastelero». Considera que la fiesta de las Fallas es ahora «más sofisticada y se puede disfrutar de muchas maneras, aunque un poco menos de 'coentor' no le vendría mal».

La luz. Juan Carlos es una autoridad, tanto en el plano teórico y cultural como organizativo, de 'Les fogueres d'Alacant' que se celebran en junio, fiesta que vive de modo aun más apasionado que las Fallas. Con 23 años fue el 'foguerer' más joven en acceder a la Comissió Gestora de Fogueres, actual Federación de Fogueres. ¿Qué diferencia encuentra entre ambos festejos? «La que hay entre una fiesta de final de invierno con una del inicio del verano», afirma. «La luz de Alicante y Valencia es muy diferente, y eso se nota en la pintura de sus respectivos monumentos». Prólogo y epílogo. En su opinión, «la fiesta es más solemne en Valencia, mientras que en Alicante nos gusta más el cachondeo». Con la actual vertebración, «las Fallas son el prólogo y Les Fogueres el epílogo», comenta. En una vieja imagen de 1975 vemos a un Juan Carlos de 9 años, en plena ruta fallera, acompañado por su madre, fallecida el mes pasado.

Escritor. No he contado todavía que Juan Carlos es un gran crítico de cine, autor de libros de referencia ('Proyecciones desde el olvido'), de ensayos sobre películas, actores y directores ('Casablanca', los hermanos Marx, Fritz Lang, Hawks, Nicholas Ray, Hitchcock, Ingmar Bergman...) y firma habitual en la prestigiosa revista 'Dirigido por', que el próximo junio publicará su número 500 (algo milagroso: más de 40 años en el mercado editorial).

Fidelidad. Le envidio a Juan Carlos Vizcaíno la fidelidad a su pasión fallera. Dejar de apasionarse por algo es una derrota dura. Uno es capaz de añorar hasta el tormento de los amores imposibles. La ilusión con que ponía una señal en los 'llibrets' a las fallas que lograba ver en mis escapadas infantiles, no la he sustituido por ninguna similar.

Resistente. ¿El fútbol? Ninguna añoranza. ¿El ajedrez? Que tu adversario abandone la partida es una emoción vanidosa y cruel. ¿La política? El triunfo del partido al que has votado acaba siendo casi siempre el preludio de una decepción. La pasión por las fallas quizá sea más ingenua, pero también es más vital y resistente que muchas otras.