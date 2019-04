Es la Ruta, Pablo

Si Miguel de la Quadra estuviera vivo, lanzaría la jabalina al corazón de Pablo Casado. Hay que fuck yourself. Creíamos que el adanismo era propio de los de Podemos. Ellos son los primeros hasta en cambiar pañales y limpiar culos. Pero el vicio se extiende. Casado propuso en la plaza de San Pablo de Valladolid (cayéndose del burro) un Programa Columbus que sería como el Erasmus pero con Iberoamérica, para que los estudiantes conozcan su historia común. Demonios, eso ha sido la Ruta Quetzal durante muchos años. Y seguro que ese modelo de hermanamiento y conocimiento es más eficaz que un Columbus. O un Erasmus. Tengo unos amigos que no saben si irse estos días a Florencia, en cuyo centro pagan un piso a su hija, que está de Erasmus. Ahora está de vacaciones en España. Como si el Erasmus no fueran ya unas vacaciones que los padres sufragan para completar su educación. Mejor que vuelva la Ruta Quetzal. Que no inventen cosas inventadas.