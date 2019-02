El Levante juega el lunes contra el Alavés en el mítico Mendizorroza, nueve días después del frío empate ante el Getafe y de vivir una semana convulsa con el cierre del mercado de fichajes y la goleada sevillista. Tiempo suficiente para cerrar heridas, reponerse y cargar pilas de cara al inmediato duro tramo liguero (Vitoria, Vigo, Real Madrid en casa y Leganés fuera). La pausa debería ser un alivio para una plantilla tocada físicamente que necesita centrarse en el trabajo para solventar los próximos compromisos. En nuestro caso particular, evita cualquier discusión casera sobre un posible desplazamiento para ver al equipo, implanteable un lunes laborable. Acompañar a tu equipo en ruta es una bonita experiencia... según el resultado. Cuando uno se desplaza con la familia, se gasta un dineral y, aun así, si tu equipo ni siquiera parece que comparezca en el césped te cuestionas si ha valido la pena el esfuerzo. En casa lo hubieras visto mejor, más cómodo, ahorrado el atracón de kilómetros y evitado el disgusto de la goleada. La pena del ridículo y las lágrimas de los hijos se alargan más si lo vives in situ porque no terminas de pasar página y continúas dándole vueltas al partido hasta regresar a casa. «Ojalá estuviese en otro lugar», piensas en ese momento sentado en grada ajena mientras contemplas impotente la derrota. Ya se sabe que el estado natural del hincha futbolero es de amarga desilusión. Lleva razón el narrador de Luces de neón, de Jay McInerney, cuando dice que «uno siempre tiene la sensación de que el lugar donde no está siempre es más divertido que aquel en donde está». La misma sensación del tipo del anuncio de no se qué marca cervecera cuando al llegar agotado a meta en la maratón de Nueva York telefonea a un amigo que bebe un envidiable tercio en un bar viendo cómodamente el fútbol por la tele.

Lo más positivo de los desplazamientos -granotas on tour- son las vivencias y recuerdos que dejan, al margen del resultado. Sé de gente, uno de mis hijos sin ir más lejos, que relacionan las etapas de su vida con las situaciones concretas vividas con el Levante. No es tan extraño. Cuántos podrían escribir su biografía a partir de las evocaciones que le explotan por dentro al mencionar una canción, un coche o un viaje. De mi etapa universitaria en una ciudad lejana, por ejemplo, tengo una imagen indeleble de la Vespino de un buen amigo que llevaba bigote. Dos síntomas claros de madurez por aquél entonces: contar con medio de locomoción propio y mostacho. Hoy, casi tres décadas después, continúa con su bigote (ahora canoso) pero luce más barriga y menos pelo. Como todos, vamos. Miren si no cómo ha envejecido el cesado Luis García Plaza en solo un mes en Vila-real. Es lo que tienen los disgustos. O no.