Los cánones de la ortodoxia, y supongo que también los manuales que nos adoctrinan sobre buena educación y elegancia, indican que la discreción se valora como eje para sujetar el donaire de las personas. A lo mejor se sobrevalora... Si tu cuenta corriente acumula pasta gansa, todavía eres joven y el cuerpo te pide dinamitar las normas, ¿quiénes somos nosotros para criticar al prójimo? Sergio Ramos, quiero decir, se gasta su dinero como le place, y si necesitaba organizar una boda así como de ocioso jeque árabe preñado de petrodólares, allá él y que lo disfrute. Sus esponsales han provocado infinidad de comentarios y explota nuestra pasión hacia los terrenos de la chismografía. A veces, de puro hortera te conviertes en sublime. Hasta ahora los caprichos vinculados a los excesos sólo se perdonaban a las estrellas de rock o de cine, pues parecen disfrutar de bula gloriosa para efectuar gamberradas regadas con millones. A los del balompié, en cambio, se les presupone un lado paleto que nos obliga a machacarlos, aunque tampoco creo que abunden lectores de Kant entre rockeros y actores. Funcionó una fake new que colmó mis ilusiones: se comentó que los mismos AC/DC actuarían en privado para realzar los ánimos festivaleros de los asistentes. Me encantó el rumor, por una vez me habría apetecido acudir a una boda. Contemplar y escuchar a los legendarios AC/DC así para unos pocos elegidos, qué maravilla... El resto del aparatoso montaje me resultaba aburrido, con tanta norma y tanta obligación, pero lo de alzar la mano componiendo el gesto de los cuernos ante la descarga eléctrica se me antojaba único. Un millón de dólares, mascullaban que les costaba el concierto protagonizado por los viejos crápulas australianos. Barato lo vi. Y tanto, como que no era sino una trola que, por un segundo, me emocionó.