EL RUIDO ES EL FRACASO DE TODOS

Es insípido, no tiene color ni olor, pero lejos de los beneficios del agua, el ruido es un virus que se ha instalado en la sociedad para no irse. Al Ayuntamiento han llegado este verano el doble número de quejas vecinales que el año pasado y el asunto tiene pinta de no parar.

El ejemplo más claro de lo que digo es Ruzafa. Echar un vistazo a las protestas de los vecinos en las redes sociales es asistir a una tragedia que ocurre en plena Valencia, donde no faltan ni un grupo de mariachis amenizando la noche (es un decir), calles saturadas claramente de terrazas de bares y despedidos de soltero que reflejan fielmente la estupidez de una sociedad en retroceso. Preservativos hinchados como si fueran globos, novios vestidos de bailarina y chicas que llevan penes de goma decorando diademas que lucen desde primera hora de la tarde. Todo con el máximo ruido posible, por supuesto. ¿Esta es la gente que nos debe pagar la pensión a los cincuentones actuales? Qué miedo da el futuro.

Dentro de poco empezarán las obras para peatonalizar las calles del entorno del mercado de Ruzafa, una inversión votada por los vecinos y en teoría algo amable para conseguir entre otras cosas que los críos bajen a jugar a la calle sin peligro. Pero ya han empezado a saltar las primeras señales de alarma. Repaso una carta publicada en Russafa Descansa por una vecina que rebosa sentido común. Dice que si eso supone aumentar las terrazas de los bares y músicos callejeros sin licencia y con altavoces a todo meter, entonces prefiere los coches y las aceras estrechas. Tal cual.

Y entonces me acuerdo que a escasa distancia permanece todavía sin derribar uno de los paneles informativos del ruido en Ruzafa, repleto de grafitis, inútil como el mismo concepto con el que el gobierno municipal se ha gastado miles de euros en sonómetros del barrio. Los vecinos ya saben que el ruido supera lo permitido en las ordenanzas y los únicos aparatos que sirven son aquellos que deriven en sanciones y decisiones sobre qué hacer con el sector del ocio en esta parte de la ciudad.

Eso pasa en cualquier lugar de la ciudad, aunque desde luego no de manera tan extendida. Un vecino hace llegar una queja sobre el botellón en el barrio de Sagunto, una de tantas que habrán caído en las manos del Ayuntamiento este verano. Un jardín con restos de la fiesta, orines, vómitos, botellas vacías y vasos de plásticos (desde luego, no son seguidores de Greta) esparcidos alrededor de unos columpios. ¿Cómo baja a sus hijos al parque? Evidentemente no puede, es víctima de la impunidad que se produce en muchas calles, combinado con la raquítica Policía Local y su falta de plantilla desde hace demasiados años.

Mientras los políticos van a la suya, es decir, al corto plazo. Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y hay que posicionarse. Compromís ha dado un pasito lateral para separarse de los socialistas y revuelve las aguas con las obras de la V-21 o la ampliación del puerto, entre otras cuestiones mediáticas. Las rechaza y moviliza a los suyos, jóvenes ingenuos que acampan para que no tiren una alquería, aunque la hemeroteca traiciona estos gestos y muestra que antes no hubo tal rechazo y que nunca Ribó había votado contra los nuevos muelles portuarios.

Estamos acostumbrados ya a ese juego, no sólo de Compromís, y conviene echar un ojo a lo que hacen en otras ciudades. Ahora se discute mucho si el acceso norte al puerto debe ser para camiones o para trenes, si los cruceros deben amarrar cerca de la ciudad o contaminan mucho. Mientras hablamos de si galgos o podencos, en Barcelona la ampliación sur es una realidad, con el desvío del río Llobregat incluido (como lo oyen, el desvío de un río), y la ronda litoral, una compleja red de túneles paralela al mar de norte a sur de la ciudad, funciona de maravilla.

Con lo que podemos seguir con la diversión de ver a unos chavales encaramados en el tejado de una alquería o que el Consistorio se permita el lujo de querer frenar el motor económico de la ciudad. En otros lugares lo tienen bastante más claro y cuando llegue la crisis, que volverá y pronto, estarán mejor preparados, para variar.

Hoy se conocerán datos de las sanciones desde la aplicación efectiva de la nueva ordenanza de Movilidad. Llega con la decisión del alcalde Ribó de no autorizar las empresas de alquiler de patinetes en la calle, aquellas que se valen de una aplicación móvil y carecen de tiendas. Buena decisión, con las terrazas y los mariachis en las aceras tenemos suficiente.