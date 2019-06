Ruido de fondo

No escucharon mis tímpanos el eterno y trepidante tableteo de ametralladora de las máquinas de escribir, sino el bisbiseo plastificado de los teclados de aquellos ordenadores descomunales como televisores Telefunken. La redacción del periódico que conocí conservaba, salvo por ese detalle, el bullicio que esperaba. La redacción de un diario es un microcosmos fascinante que se acelera según avanzan las horas. Cuando debuté en el negocio se fumaba con frenesí guerrillero y el personal trabajaba en mitad de la tormenta, cada cual a lo suyo bajo un manto de conversaciones cruzadas que traspasaban el aire polucionado. A nadie le importaba el barullo, más bien al contrario sospecho que estimulaba. Si nos remontamos en el tiempo los grandes columnistas españoles escribían sus textos inmersos en la vorágine de las cafeterías (Ruano, Pla, Gaziel, Camba...) y mandaban a una especie de botones con el papel fresco hacia el periódico. Ni fax ni gaitas, el factor humano al rescate. Forjaron artículos vibrantes entre el ruido de la golfemia, los cafés con leche, los pelmas que arreaban sablazos y los bramidos de los tertulianos de la mesa de al lado. El estrépito no afectaba su talento. Pero todo evoluciona y por eso una diputada de nuestras Corts exige que le insonoricen su cubil para favorecer su concentración. Es podemita, y esta delicada muestra de querencia hacia el silencio como de cabezón filósofo alemán me asombra. No ha empezado a currar y ya está exigiendo mejoras en el entorno pagadas, naturalmente, a nuestra costa. Su imperiosa necesidad de sosiego choca con los rifirrafes que animan la corrala política y el tono bravo que emiten en las citas mitineras. Desconfío de los que pretenden laborar encapsulados en la paz rotunda porque entonces alumbran teorías de salón que jamás cuajan en la vida real.