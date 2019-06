¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Pues porque eso nos permite hablar de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición. No, un gobierno de cooperación es otra cosa». Adriana Lastra abrió el 'juego semántico', que a Pablo Iglesias dice no importarle con tal de llevar el agua a su molino, para defender el empeño de Pedro Sánchez de no llamar a las cosas por su nombre. Aunque no es el único. Con los ayuntamientos constituidos, con más de una sorpresa de última hora, la rueda del eufemismo continúa girando. El psicólogo cognitivo Steven Pinker explica que este fenómeno se produce cuando las acepciones que se usan para un referente se contaminan rápidamente por lo que el término en cuestión se suplanta por otro. Así que, si hay que canjear coalición por cooperación o colaboración en pro de tocar poder, hágase. Pablo Casado ha pasado de calificar a Vox de «movimiento transversal» unas horas después de las andaluzas a tacharlo de «extrema derecha» tras el descalabro popular en las generales. Albert Rivera siempre es depende. Nunca queda claro si habla como Doctor Jekyll o como Mister Hyde. Del «no creo en los cambios de cromos» o «votaré que no a quien intente formar un grupo de perdedores para desbancar a una lista que gana las elecciones» a hacerse, gracias al apoyo de PP y Vox, por ejemplo, con las alcaldías de Palencia y Granada siendo en ambos casos tercera fuerza. Incluso ha mudado de abanderar la apuesta por la supresión de las diputaciones, a acordar con los populares, entre otros intercambios, repartirse la institución provincial y el consistorio de Alicante con la primera plaza para ellos y la segunda, una vicepresidencia y una vicealcaldía, para los naranjas.

La fuerza del lenguaje está en su precisión. Hay conceptos categóricos en los que no cabe el cambiazo. Rebelión no es sedición. Es el gran interrogante que deberá resolver el Tribunal Supremos tras 52 sesiones de juicio visto para sentencia. Tampoco violencia de género es igual a violencia intrafamiliar. Es mucho más que un peligroso matiz incluido en los 34 puntos «hacia una nueva política presupuestaria» que no ha molestado ni a Juan Manuel Moreno ni a Juan Marín y que les ha valido el desbloqueo de Vox a sus cuentas en Andalucía.​

Entre 1914 y 2014 desaparecieron del vocabulario español 2.793 palabras que ahora la artista MartaPCampos ha rescatado en un libro y una exposición que puede visitarse en la antigua cámara acorazada del Instituto Cervantes hasta el 29 de septiembre. Voces muertas que también hoy podríamos conjugar para explicar que los 'coamantes' (compañeros en el amor) que se han 'coligado' (unido) en las administraciones tendrán mucho que 'balanzar' (contrapesar) para evitar el 'quebrante' (quiebra). O que Sánchez está abierto al 'remedión' ('obra del repertorio con la que se sustituía la anunciada en cartel, cuando no podía representarse') con Iglesias para salvar la investidura.