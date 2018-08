Alfonso XIII murió en la habitación 32 del Grand Hotel de Roma. Tenía una cama de bronce dorado, un crucifijo, un banderín de su regimiento, una mortaja (el manto de las órdenes militares) y un saquito con tierra de todas las provincias españolas. Aunque a saber, como con las cenizas, si tienes lo que crees tener. «No me disgusta la vida de los hoteles, los palacios también tienen sus inconvenientes», había dicho a un amigo. Como a Alfonso XIII, me gustan los hoteles (y la idea de morir en uno). Me disgustan otras cosas. Dos tontas: llevar gabardina y que salga el sol e ir con maletas por la calle. Ahora las ciudades son un continuo y desagradable maleteo gracias a los apartamentos turísticos (subidas de alquileres al margen). Refugiados de Airbnb arrastrando sus trolleys hacia el alojamiento barato. Algunos ayuntamientos tratan de ponerles coto. Tengo la misma esperanza con que se acabe el maleteo (y lo que supone) que con Cataluña.