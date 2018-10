ROMPER A GANAR

Las semanas sin fútbol son aburridas. Les falta el ritmo informativo del día a día, la pasión del domingo y la tertulia del lunes. Pero sirven para echar la vista atrás. Este parón llega tras ocho jornadas, tiempo para hacer análisis de la situación deportiva del Valencia. Yo -como ustedes bien saben- amante del optimismo como bandera, estoy mucho más cercano a las tesis de Marcelino que al pesimismo instalado en algunos foros. El Valencia está en una situación horrenda en la clasificación -no escondamos la realidad que alimenta a los pesimistas- pero mi preocupación al respecto es inversamente proporcional a la situación en la tabla. En otras circunstancias, estar dos puntos sobre el descenso sería el caos absoluto en octubre. Una victoria en ocho partidos no es aceptable en ningún Valencia de la historia. Hasta ahí los números fríos. Pero intentemos ir más allá. ¿Por qué está todo tan tranquilo en una ciudad tan tendente al masclet de poca mecha? En la respuesta está el análisis de todo. Marcelino no ha dado todavía con la tecla defensa-ataque. Su nuevo Valencia parece mejor plantilla que la pasada temporada pero es aún menos equipo. Es menos equilibrado. Defiende ya muy bien, pero no le da para atacar con contundencia. La recuperación de futbolistas defensivos ha sido clave en la mejora atrás y ahora falta por recuperar a los ofensivos. Empezando por Parejo y acabando en Rodrigo. Si ellos funcionan el frente de ataque golea. Y los Gameiro, Cheryshev o Batshuayi están a medio camino de lo que se espera de ellos. Marcelino esperó pacientemente a Garay, Kondogbia y Coquelin y, cuando ellos llegaron o volvieron a su nivel, se acabaron los problemas defensivos. Pues en ataque pasa igual. Además, el Valencia solo ha estado cerca de perder en Cornellà y por eso perdió. El resto de partidos de liga nunca estuvo cerca de perder y sí de ganar. Y yo creo mucho en lo que haces para llegar al resultado; si estás cerca de ganar ganarás muchas veces y si pasa lo contrario tienes un grave problema. Por eso estoy tranquilo y por eso creo que el valencianismo no anda muy preocupado. Todos vemos un equipo que va creciendo, que cada vez defiende mejor y que está cerca del equilibrio. Perder un partido de ocho lo habríamos firmado todos. Lo que pasa es que nadie habría apostado un euro a ganar solo uno. Un par de empates menos ante Celta y Levante (ambos partidos se merecieron ganar) y todo estaría en su sitio. Y, si el problema está en dos empates más de los que debes, el problema no es tan grave ¿no? Llega ahora otro tramo de calendario más benévolo. Qué decir tiene que ganar al Leganés se ha convertido en una obligación suprema. Porque todo esto que he escrito está muy bien si un día rompes a ganar. Porque si no lo haces los argumentos se acaban y las explicaciones se convierten en excusas.