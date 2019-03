ROMÁN REIVINDICA SAN JOSÉ

La fecha de San José se había convertido en el día de los toreros valencianos. Manzanares, padre; El Soro, Enrique Ponce, después Barrera y finalmente también el nuevo Manzanares repetían cada temporada. Una delicia ver el coso de la calle de Xàtiva a rebosar rezumando valencianía de la buena. De repente, sin saber muy bien por qué, o sí -los años desgastan-, los valencianos que lucen ahora marchamo de figuras han renegado de fecha tan emblemática y siempre tan agradecida. Y lo peor es que las figuras foráneas se han contagiado de ese rechazo olvidándose de que Espartaco, sin irnos más atrás y sin demasiadas ayudas, reventaba las taquillas el día de la fiesta grande de fallas. Cuestión de interés general.0

El caso es que Román, un valenciano de Benimaclet que lucha por hacerse un nombre en las ferias de postín, sí le pidió a la empresa que quería hacer el paseíllo en su tierra el día del Santo Patrón. Y ahí está el jovial Román anunciado para esta tarde con los toros de Fuente Ymbro. Era una cuenta que tenía pendiente. Estuvo anunciado las pasadas fallas en la misma fecha, pero el percance que sufrió en el festejo que abría feria se lo impidió. Un año después, por fin, y después de haber superado no pocas vicisitudes, va a ver cumplido su sueño de torear en la fecha que siempre deseó.

Y para mayores argumentos de peso, lo hará enfrentándose a los toros de Ricardo Gallardo: "De lo poquito que me dio la empresa para elegir", nos cuenta el propio Román, "no dudé en la elección. Con la ganadería de Fuente Ymbro siempre que la he toreado han sucedido cosas importantes". Para extenderse en sus argumentos de elección: "El toro de esta ganadería tiene mucho carácter. Si sale bueno, aunque son muy exigentes y hay que hacerle todo muy por derecho, transmiten todo la expresión que tu como torero eres capaz de lograr, y si sale malo, el aficionado lo percibe de inmediato. Por todo ello no dude en elegir esta divisa".

Que esa claridad de ideas te acompañe esta tarde. ¡Mucha suerte, torero!