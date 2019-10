P. Roig trastoca el Erial y Valmor

Al principio me dolió que colegas y personas a las que apreciaba o admiraba, como el escritor Ferran Torrent, le bailaran el agua a Paco Roig mientras otros nos enfrascábamos en la arriesgada tarea periodística de desenmascarar los turbios manejos que le permitieron a este hombre alzarse con el Valencia CF. Me resultaba incomprensible que los mismos que se indignaban por cómo le reía las gracias a Jesús Gil cierta prensa, radio y TV de Madrid encontraran ilusionante e incluso conveniente que la primera institución civil de la Comunidad Valenciana estuviera en manos de semejante personaje. Luego lo fui relativizando. Y hace apenas unas semanas, lo admito, casi celebré que Torrent no se hubiera distanciado de él, como sí terminó haciendo JJ (Xota Xota en el 'apitxat' de Roig) Pérez Benlloch, ya que sin su mediación el exdueño del Valencia CF no le habría concedido a El Temps una entrevista que obligará a replantear y/o ampliar alguno de los sumarios más sonados de los últimos lustros. Una descarnada confesión de parte en la que el Roig agiostista habla por la herida de lo que pudo ganar y no ganó en los años del pelotazo y no sólo admite la comisión de varias trastadas prescritas o inconcretas: «Invertí muchísimo dinero en la compra de terrenos que habían de ser urbanizables y a la hora de la verdad [los del PP] me jodieron tanto como pudieron», sino que aporta bastante luz acerca de cómo se gestaron un par de enredos que aún están siendo investigados: el de la privatización de la ITV y el de Valmor Sport. Las pocas dudas que pudiera albergar la jueza Isabel Rodríguez, instructora del caso Erial, sobre el carácter graciable del reparto de licencias para la creación de talleres dedicados a la ITV las despeja Roig con un ejemplo: el suyo. El chasco que se llevó cuando se creyó con derecho a mojar en ese plato: «A Zaplana -admite sin el menor embozo- le pedí una licencia de ITV para mi hijo, que tenía unas gasolineras. Juan Francisco García [jefe de gabinete del entonces presidente de la Generalidad] me aseguró que me la concederían, pero la licencia no llegó nunca». Y respecto a Valmor Sport no es que no lamente lo ocurrido, como haría cualquier otro de los implicados en el asunto ante la prensa, es que reivindica la autoría de la idea y sólo acusa a Camps de «traidor» y de sinvergüenza por haberlo excluido del (supuesto) festín alegando que era «promotor inmobiliario». Ocasión que aprovecha el dicente para tachar a JL Olivas de informal por no haberle suministrado la compensación que le prometió en aquella aciaga reunión, de cuya existencia y objetivo es más que probable que no tuviera noticia hasta ahora la jueza Beatriz Sobremonte. Por lo que a mí respecta, después de este gran servicio a la comunidad estoy dispuesto a perdonarle a Ferran Torrent que siempre se ponga del lado de los malos.