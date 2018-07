Cada vez hay más libros que leer, más películas y series que ver, más obras de teatro que disfrutar, más discos que escuchar y más exposiciones que observar. Agradezco a los creadores que nos ofrezcan un abanico inabarcable, que culturalmente nos lo pongan difícil y que nos obliguen a elegir. La vida es cuestión de prioridades. Siempre hay que jerarquizar, tanto las obligaciones como los placeres. Ojalá los deberes no nos impidan ver el bosque del disfrute. «Hay momentos para recitar poesía y momentos para boxear». Esta última frase fue escrita por Roberto Bolaño, pero no es suficiente con citar 'Los detectives salvajes' o recordar los títulos imprescindibles del escritor chileno cuando se cumplen, justo hoy, 15 años de su muerte. La prodigiosa producción del autor es de obligada lectura. No hay discusión posible. Sus novelas, que abarcan todas las actitudes humanas, instruyen sin dar lecciones. Están equivocadas aquellas personas que consideran que la literatura no es la vida.