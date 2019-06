Según envejeces, dicen, recuerdas con mayor nitidez ciertos episodios de tu infancia y juventud. Será verdad, pero aquí está uno envejeciendo con toda la dignidad posible y sin embargo de algunos capítulos que se supone actuaban como esa frontera que convenía superar para enderezar la vida me acuerdo poco o nada. El examen del selectivo lo mantengo hibernado en la tierra de nadie de la nebulosa absoluta. Sé que aprobé. Me suena que me cayó Aristóteles y eso me alegró porque más o menos podía defenderme en la materia. Lo que no olvido es la profunda angustia de las jornadas anteriores. Qué miedo. Qué susto. Que bochorno si suspendía. Y, en esa terrible situación, ¿cuál sería mi futuro? El selectivo suena un poco a rito de iniciación hacia la madurez impuesto por la tribu. En algunas zonas de África, creo, te cercenan un pedazo de prepucio o te someten a unas pruebas físicas que consisten en saltar sobre los lomos de unas vacas sin que te despeñes (lo vi en un documental, que conste). Conseguido el éxito, o sea si ni te desangras ni te deslizas vaca abajo, ya eres un adulto que se puede casar y realizar esas actividades que te entrampan para el resto de tu existencia. Como por estas latitudes nos creemos dotados de mayor finura cascamos el selectivo a los chavales que todavía pueden arrear el estirón. Siendo un tarugo rotundo en el campo de las ciencias, no me atreveré a opinar sobre la llantina colectiva que este año ha despertado la prueba de matemáticas en el selectivo. Que miles de firmas denuncien el posible descalabro general no me inspira confianza: los One Direction vendían millones de discos hace poco y eran basura musical. De todas formas que no cunda el pánico, salvo un minúsculo porcentaje todo el mundo aprueba el selectivo. Calma, pues. Peor es lo de saltar sobre lomos vacunos...