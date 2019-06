¿En La Rioja es donde menos 'rioja' beben? Cuarto menguante La estadística oficial confunde lo que se compra en cada sitio con lo que se consume, sin caer en que hay producción propia VICENTE LLADRÓ Sábado, 29 junio 2019, 11:18

El informe sobre el consumo alimentario en España, del Ministerio de Agricultura, contiene resultados e interpretaciones de lo más llamativas. Lo del vino de Rioja no consta con tanto detalle, pero seguro que si afinaran los estadísticos les saldría la aparente paradoja de que los riojanos lo beben poco. Y lo mismo valdría para Valdepeñas o Utiel-Requena. ¿Llamativo? Pura lógica. Donde hay abundancia de algo que se produce allí mismo no abunda quien vaya a comprarlo, porque lo tiene de casa, o en la familia, o se lo dará algún amigo.

Sin embargo no parece que esta interpretación se tengan en cuenta, porque en el informe se da por seguro que lo que se consume es sólo lo que se compra. O sea, que si usted tiene por ejemplo un granado en el patio de su casa, que le da todas las granadas que puede comerse en la temporada, oficialmente usted no consume granadas, porque no las compra, por tanto no pasa por caja y no consta lo que se come, y encima ayuda sin querer a bajar engañosamente la media.

Es un error que se repite en muchos aspectos de este tipo de informes alimentarios, desde hace años, y por tanto contribuye a alimentar la extendida sospecha popular de que las estadísticas son lo que son y no reflejan la realidad. Acuérdense de aquel dicho de los dos pollos que se comían entre dos, aunque se los zampaba sólo uno, el otro nada, pero quedaba que salían a uno cada cual.

En el citado informe hay cosas tan curiosas como que la Comunitat Valenciana tiene el más bajo consumo de naranjas y mandarinas (supuestamente), muy por debajo de la media española y muy lejos de los vascos, que son los que más las compran. Y ahí queda la conclusión, tan parcial, tan alejada, que seguro que muchos utilizan después en tesis doctorales, simposiums, conferencias... ¿No será que por tierras valencianas quien más y quien menos tiene naranjas propias o familiares y amigos que se las regalan, y por eso se compran menos en tiendas? Pues lo mismo pasa con el conjunto de frutas y hortalizas.

¿Saben dónde dice la estadística que se consume menos pescado? En las islas Baleares y las Canarias. ¿No será que es allí donde más se pesca, porque tienen más costas, y por tanto hay más autoconsumo? Tampoco es creíble que Andalucía sea de las regiones en las que menos aceite de oliva se consume, muy por debajo de Galicia o Asturias, porque sabemos que la primera produce para exportar y las otras compran fuera todo o casi todo lo que necesitan. De igual modo tiene poco sentido señalar que en Valencia y Murcia es donde más agua mineral se consume, y en Madrid y Asturias donde menos, si no se explica que en unos sitios escasea el agua y sabe irregular la del grifo, mientras que en otros la corriente es tan buena o mejor que la que se envasa. Por cierto, ¿saben dónde consta que 'se bebe' más vino?, en Asturias y Baleares. ¿Y dónde menos?, en Aragón y La Rioja. Añadimos: en La Rioja, ni siquiera el 'rioja? Vamos, hombre.