El riesgo de pasar de moda

Con el 8 de marzo, Día internacional de la mujer, a la vuelta de la esquina, en las marquesinas de la EMT aparecieron hace unos días varios anuncios de películas que buscan atraer espectadores con el efecto llamada del género. Una de ellas, 'Capitana Marvel', protagonizada por Brie Larson, ya ha generado no poca polémica al utilizar el hashtag #MujerTeníaQueSer, que aunque trataba de jugar con la ironía (haciendo uso del típico desprecio del hombre al volante hacia la conductora para en este caso ensalzar a una heroína) ha recibido la habitual incomprensión torpe, lineal, esquemática, simplona y ramplona de las redes sociales. También desde hace días me llegan a través del correo electrónico convocatorias para foros, conferencias, seminarios, encuentros y presentaciones de informes y libros acerca de la mujer, la discriminación femenina o la violencia en el ámbito doméstico. Ayer mismo: la Sociedad Española de Astronomía celebra los días 4 y 5 de marzo las Jornadas de Ciencia y Género. Y todo ello con un calendario que señala la celebración de unas elecciones generales en el plazo de dos meses y de unas municipales, autonómicas y europeas un mes más tarde, convocatorias en las que este mismo tema va a ser uno de los ejes principales de los debates, de los mitines, de la propaganda de los partidos, especialmente los de la izquierda, que intentarán explotar el antifeminismo del que acusan a Vox y que les servirá para meter en el mismo saco a «las derechas», anunciando que viene el lobo en forma de hombretón machista, cruel, acosador, maltratador... y votante del PP, Ciudadanos o Vox. Llegará el 8-M, se repetirán las manifestaciones multitudinarias, vendrán luego unas elecciones, después las otras, y no pasará nada. Desgraciadamente, se seguirán produciendo situaciones de discriminación laboral, de acoso sexual en el trabajo y, lo peor de todo, de crímenes por parte de maridos, novios, parejas o ex que acabarán con la vida de más mujeres, aunque España no es de los peores países de su entorno (la Unión Europea) en índices de violencia doméstica. El riesgo, en definitiva, es que 'la mujer' no pase de ser otra moda, una nueva burbuja que crece y crece porque todos los sectores -políticos, económicos, culturales, deportivos y sociales- y todos los medios se obsesionan, se suben al carro y proponen alguna actividad, proyecto, iniciativa, sugerencia o lo que sea que tenga carácter femenino, ese inevitable toque de género actualmente imprescindible para ser políticamente correcto y no salirse del guión establecido. Porque con las modas ocurre que al principio enganchan y entusiasman pero al poco aburren y molestan. Conviene recordar al maestro Pla: «El único seguro contra la eventualidad de pasar de moda es no estar nunca ahí».