Ribó quiere hacerse constructor

Para una vez que saca el genio el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Valencia Fernando Giner no coincido con él. En mi opinión no es que Joan Ribó no se entere «absolutamente de nada». Es que se entera de lo que quiere. Y lo que quiere ahora Joan Ribó Canut es construir, edificar, mover ladrillos. Ha sentido la llamada del cemento y pretende crear una empresa mixta para construir. Para construir, ¿qué? En la poco razonada presentación del proyecto habló de 600 viviendas de alquiler asequible. Pero eso es lo de menos. Lo fundamental es que aspira a dotarse de un instrumento que le permita atender «de manera ágil» la demanda existente de este tipo de «soluciones habitacionales» (Antonia Trujillo). Olvidando nada casualmente que para eso está la Evha, antes Ivvsa. Y podría estar, perfectamente, la empresa municipal Aumsa, muchos de cuyos de pisos de alquiler permanecen «más de 150 días al año vacíos» y alguno de ellos sin inquilinos, como muy oportunamente apostilló en este caso el antes mencionado Giner. Pero, qué ocurre. Pues que la Consejería de Obras Públicas y Aumsa cayeron del lado del PSPV en la reedición del 'Llibre del repartiment' de 2015; la veteranía es un grado. Y la representación de Compromís en el consejo de administración de Aumsa recayó en lo más kumbayá de la organización, Giuseppe Grezzi y Glòria Tello. Y, claro, así no hay quien rasque bola en ese campo.

Una forma de resolver este cúmulo de adversidades orgánicoinstitucionales era la esbozada por Ribó. El problema es que para justificar la constitución de otra innombrada Aumsa aludió a la necesidad de contar con una empresa «ágil». Y ésta es, exactamente, la retrechería que empleó Eduardo Zaplana para lanzar al mercado Ciegsa. Un tinglado, iba a decir que ya saben cómo acabó, pero lo retiro porque todavía está 'sub iudice' y su final es un arcano. Las partes, por ejemplo, no se ponen de acuerdo en si los sobrecostes que experimentaron los colegios levantados por este chiringuito fueron de 1.130 millones, mil o una «cifra que ronde esas cantidades». Pero de lo que no hay ninguna duda es de que iba a resolver la falta de aulas y lo único que hizo fue convertir esta carencia en piedra de escándalo. La deuda de Ciegsa al concluir el mandato del PP era de 2.000 millones, según el PSPV, y el curso 2018-2019 comenzó, según el PP, con 11.000 alumnos de 119 colegios empotrados en 469 barracones. Con la emoción del momento al alcalde Ribó se le olvidó aclarar si su Ciegsa será mixta como Aena, la sociedad que debería hacerse cargo del aeropuerto de Castellón, zapatero autonómico: a tus zapatos; mixta como Egevasa, la firma a la que la Epsar (Compromís) le quería arrebatar la explotación de un centenar de depuradoras, o mixta como Desarrollos Urbanos de Viviendas Protegidas, cuyas irregularidades están siendo investigadas todavía por la fiscalía y aún podrían costarle un disgusto a Rafael Blasco.