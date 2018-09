A RIBÓ LE PILLA EL TORO El alquiler de patinetes eléctricos sin ningún permiso constata la lentitud del tripartito a la hora de gestionar PACO MORENO Valencia Lunes, 3 septiembre 2018, 08:38

Al gobierno municipal le ha vuelto a pillar el toro. No lo digo con ánimo de ironizar sobre un tripartito supuestamente animalista (sólo hay que visitar el refugio de Benimàmet para darse cuenta de que no es así), sino por lo ocurrido esta semana con la puesta en marcha del alquiler de patinetes eléctricos en plena calle. Eso sí que ha sido un gol por toda la escuadra en la portería de Joan Ribó.

Al alcalde le falta equipo o el problema está en el mismo y su falta de empuje para resolver temas cotidianos y que importan a los vecinos más allá de la reforma de refugios de la guerra civil o declarar Valencia como ciudad abierta a los refugiados. Que todo eso es muy bonito y da para muchos tuits, pero nada más.

La empresa que ha colocado patinetes eléctricos por numerosas calles de Valencia, en un número indeterminado por razones de su plan estratégico según aducen, no paga ninguna tasa al Ayuntamiento, no ha recibido autorización ni licencia de algún tipo y tampoco se rige por la ordenanza de tráfico, por la sencilla razón de que la normativa no contempla este modo de transporte más allá de un juguete o artículo deportivo.

Y el gol no ha sido inesperado. Tanto el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, como la propia empresa desvelaron que el Ayuntamiento estaba informado de esta cuestión. ¿Qué hicieron al respecto? ¿Cuántas reuniones promovió el edil con la Policía Local y los técnicos de Dominio Público para tratar este asunto? ¿Qué soluciones puso sobre la mesa para evitar lo que el alcalde llama limbo legal y yo denomino pereza? Ninguna que se sepa ni que dijeran el lunes.

Hoy se producirá un encuentro, el primero que se sepa, donde tratarán el ya famoso limbo legal. Un día después de conocer las intenciones de la compañía avalada por multinacionales norteamericanas y que, obviamente, ha llegado para quedarse, tendrían que haber activado algún tipo de respuesta.

No se trata de inventar la pólvora, sino de ver lo que se está haciendo en otras ciudades donde se ha implantado ya este modo de transporte. En Estados Unidos, algunos ayuntamientos han promovido concursos públicos donde la Administración local elige al operador y fija criterios tan sencillos como la circulación y las condiciones de aparcamiento. Nada más. Tampoco hay que complicarse mucho la vida, pero si de algo ha servido este tema es para constatar que el gobierno municipal ha perdido el control de la calle, de la ciudad.

El mismo lunes, cuando se colocaron los primeros patinetes, las reacciones ya enfocaban la cuestión por el agravio comparativo con otros negocios. Los hosteleros deben marcar con pintura el espacio autorizado en la vía pública. Hasta los fruteros saben las cajas que puede sacar a la puerta de sus locales. Los taxistas tienen sus paradas y no pueden estacionar en otros lugares.

Me quedo con un ejemplo al hilo del decomiso en el paseo marítimo de 17 patinetes, lo que no se volvió a repetir hasta que la Policía Local reciba instrucciones precisas de Movilidad y Dominio Público que evite perder recursos por las sanciones. Imagínate, me decían, que cualquier empresa de los cochecitos para niños que vemos en los centros comerciales, decide hacer lo mismo en el paseo marítimo o en la plaza de la Virgen. Con motores eléctricos, para que el símil sea idéntico. ¿Deben ser multados si no tienen permiso municipal? La respuesta es obvia si se aplica el sentido común.

La empresa se hará de oro, de eso no tengo ninguna duda. Este sábado me tropecé con varias personas por la calle Colón y alrededores probando los patinetes para ver cómo funcionan. Todas por las aceras, claro. El patinete eléctrico puede ser muy útil para la movilidad y las multinacionales han olido la ganancia enseguida. Pero sin regulación no se debería haber permitido su implantación. La excusa de las nuevas tecnologías y lo rápido que cambia todo no sirve para una gran ciudad como Valencia, con miles de funcionarios en nómina y un goteo interminable de interinos en lo que llevamos de este mandato. El Ayuntamiento tiene gente de sobra para decidir qué hacer y ponerlo en marcha, aunque otra cosa es la voluntad política de coger el toro por los cuernos.

Cada vez que vea a un usuario de patinete eléctrico, alquilado o propio, a todo meter por el anillo ciclista, o por las aceras creando un riesgo evidente para el mismo y los peatones, me acordaré de la conclusión a la que llega la Federación de Vecinos en este asunto: en el espacio público impera (de momento) la ley del más fuerte.