RIBÓ MIENTE (Y LO SABE)

Para defenderse ante las críticas recibidas por su asistencia al acto de entrega de los premios Octubre -convertido en una exaltación de los políticos catalanes encarcelados por su desafío al Estado de Derecho durante el 'procés-, el alcalde nacionalista de Valencia, Joan Ribó, afirmó el pasado martes que participar en un evento de estas características no significa estar de acuerdo con su contenido ideológico y que él acude a cualquier actividad cultural que tiene lugar en la ciudad de Valencia, llegando a decir que lo mismo que asiste a las convocatorias de Acció Cultural del Pais Valencià lo hace a las de «el Rat Penat» (Lo Rat Penat). La primera parte de su argumentario, lo de que acudir a un acto no es asumir los postulados del convocante, es discutible, pero la segunda parte (la de que va a todo tipo de actos) es directamente falsa, una invención de la primera autoridad municipal que tal vez él se crea pero que no es así. Porque si bien al principio de su mandato pretendió disimular y dar la sensación de que iba a participar en actividades de todos los colores políticos, con el tiempo ha ido decantándose únicamente por aquellos que son de su cuerda ideológica, en los que se siente a gusto. El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, puede hablar de las veces que el alcalde ha ido a conferencias, coloquios, presentaciones de libros o a los históricos Jocs Florals que organiza la entidad valencianista, un entorno del que huye siempre que puede. Al igual que evita foros, escenarios o medios de comunicación a los que abiertamente ve como enemigos y con los que prefiere no relacionarse. Ribó va a los premios Octubre porque allí está como en casa, rodeado de amigos, en un ambiente que para él es agradable, cómplice, que le resulta enriquecedor. Y no va a nada de Lo Rat Penat porque allí se siente en territorio comanche, un extraño, un incomprendido, a disgusto, incómodo. En cuanto a la primera parte, que como decía es discutible, es cierto que asistir a un acto no implica sumarse a aquello que defiende o reivindica el convocante pero no hay que estar muy informado para saber en qué iba a derivar y cómo terminaría el acto de los Octubre, en un cierre de filas con los independentistas encarcelados. Lo que ocurre, aunque Ribó no lo diga (en este caso no miente pero no dice toda la verdad) es que él no se siente en un acto de estas características tan incómodo como se encontraría en uno destinado a ensalzar la unidad de España. Mientras que esto lo encontraría intolerable, lo primero entra dentro de su universo ideológico. Por eso mismo, a Acció Cultutal lo riega de dinero mientras a Lo Rat Penat se lo niega. Conviene siempre llamar a las cosas por su nombre, no engañar, no decir medias verdades y no pretender presentarse como lo que uno no es.