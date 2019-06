REYES, EL PEOR EJEMPLO

El homenaje a Reyes empieza y acaba en su trayectoria como futbolista. Nada más. Nunca me alegraré de la muerte de nadie, ni mucho menos, pero José Antonio Reyes entra dentro del catálogo de aquellos que conducen con varias copas de más, se saltan un stop o circulan en contra dirección. Circular por una autovía a más de 200 kilómetros por hora es comprar muchos boletos en la tómbola de la muerte. Jugársela a tumba abierta y a Reyes, en esta ocasión, le salió cruz. Estoy seguro que en muchas ocasiones anteriores la moneda cayó de cara. El exjugador del Sevilla y del Arsenal ha sido en la carretera un mal ejemplo para la sociedad y un modelo de conducta inapropiada para esos niños que ven en los futbolistas a unos ídolos con fecha de caducidad. El accidente dejó dos víctimas y una persona malherida. Afortunadamente, la imprudencia de un loco al volante no se llevó a nadie más por delante cuando la rueda reventó por falta de mantenimiento. El personal, cegado por el fútbol sin analizar la imprudencia, vapuleó a Santiago Cañizares por ser casi el único que puso encima de la mesa una realidad incontestable: no se puede circular a 200 kilómetros por hora en una autovía. A Cañizares le encanta la velocidad, y por eso se pagó unos cursos de conducción y participa en varias pruebas de rallys de asfalto con todas las medidas de seguridad necesarias. Como me decía mi padre, si quieres correr ves al circuito. Durante los últimos días he echado de menos una declaración responsable de aquellos que han homenajeado al futbolista pero se han dejado por el camino a la persona, al imprudente. Reyes jugó con la vida de muchos y se dejó la suya en una cuneta. Siempre me ha llamado la atención el afán de muchos futbolistas por coleccionar coches de alta cilindrada que son capaces de circular al doble del máximo permitido. En estos casos siempre pongo de ejemplo a Iker Casillas, que prima la seguridad por la velocidad. Los futbolistas, veinteañeros caprichosos en muchos casos, deben rodearse de gente cabal, que sea capaz de apartar la neblina de sus ojos, cegados por contratos millonarios, para que vean que el mundo real es otra cosa. Y lo que apunto igual es una tontería, pero si el máximo de velocidad permitido en una carretera española es de 120 kilómetros por hora, no entiendo cómo se permite que salgan al mercado automóviles que vuelen por encima de los 200. Supongo que los excesos de velocidad siempre dejan muchos millones de euros en forma de multas para asfaltar carreteras. Por encima del homenaje a Reyes está la presunta delincuencia de un conductor que pone en riesgo la vida de gente inocente. Lo siento por su familia, por sus tres hijos menores pero José Antonio Reyes será para mí cualquier cosa menos un héroe.