REVOLUCIÓN NECESARIA

La manita encajada en la segunda parte frente al Sevilla ha encendido las alarmas en el Levante. No tanto por la clasificación sino por la imagen de indolencia ofrecida y la sensación de descomposición de una plantilla que se rompe por momentos. La dolorosa derrota ha inundado de pesimismo a la siempre animosa hinchada granota y ha dejado a la vista algunas heridas abiertas de un vestuario tocado. Tito Blanco (¿o acaso ya no es él sino Luis Helguera el máximo responsable?) y Paco López no han sabido gestionar y canalizar frustraciones en un grupo repleto de insatisfechos por no tocar bola. Hasta una decena de jugadores sienten decepcionadas sus expectativas y quieren marcharse. Los nuevos fichajes, por ejemplo. En ningún momento se han llegado a sentir integrados. Sanjin Prcic, un buen jugador, tiene un pie en el avión camino de Estrasburgo al comprobar cómo Campaña lo juega todo cerrándole el paso; Vukcëvic, otro futbolista valioso que podría aportar músculo y criterio en el mediocampo, se siente ninguneado tras subir al joven Fran Manzanara para ocupar su posición y ni siquiera ser convocado en los últimos partidos; Raphael Dwamena sabe que tiene cuatro delanteros por delante; y Luna, Doukoré, Pedro López, Jason, Toño... están descontentos, unos por apartados y otros por sentirse más fuera que dentro. El trato dispensado en las salidas de Samu García o Sadiku tampoco ayuda. A esto habría que sumar la mala gestión a la hora de incorporar refuerzos de invierno. El club transmite sensación de continua improvisación en el ámbito deportivo y de ser 'chuleado' por equipos y representantes. La realidad es que los posibles fichajes se han ido cayendo y, al final, quien llegue lo hará a última hora, mal y con sensación de empastre. Ante todo esto, el técnico de Silla sabe que, al igual que tras la derrota en Pucela, urge una revolución para dar un giro radical y levantar un grupo hundido anímicamente. Ser el equipo más goleado de la Liga no es algo casual. Encajar once goles en el global contra el Sevilla tampoco. Ninguna excusa justifica la falta de actitud de los jugadores en Heliópolis. Ni siquiera el arriesgado sistema, la alineación suicida, la ausencia de un stopper, las lesiones o la falta de refuerzos pueden poner paños calientes a unos profesionales que tiraron la toalla en el descanso sin saber por qué. La revolución de López debería empezar por la portería, convertida en un coladero («lugar por el que es fácil entrar o introducirse sin permiso» según la RAE). Pocos se explican que Oier continúe de titular y juegue siempre teniendo a Aitor como recambio de garantía. Frente al Getafe urge un cambio total para evitar volver a hacer el ridículo. El respeto al escudo y la autocrítica reivindicada por Morales lo exigen. O no.