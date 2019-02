REVISAR EXÁMENES

Aquella madre era una buena madre. Se preocupaba por sus hijos, dos chavales de mi pandilla, y vigilaba de cerca sus notas escolares. Aquella madre se desesperaba ante la colección de calabazas de sus retoños. Fue pionera en lo de ir a hablar con los profes. Aquella madre se juntaba con otras madres, incluida la mía, cuando acudían hasta la puerta del colegio para recogernos. Y hablaban. Una tarde escuché su explicación: «El tutor me ha dicho que mis hijos son muuuy inteligentes, pero muuuuy vagos. Ay, no sé qué hacer, pero mira que son inteligentes...» Cuando iba a abrir el pico para apuntar algo mi madre me arreó un fuerte capón que me lo selló.

Una vez solos, de regreso al hogar, mientras me frotaba la coronilla, le comenté a mi santa y castigadora madre: «Mamá, son amigos míos, pero son muy burros.» Mi progenitora me miró como si fuese un marciano y no se dignó en contestarme. ¿Para qué? Ahora la entiendo. El gremio de los docentes se me antoja de un incomprendido total. Además de soportar al díscolo alumnado se ven obligados a torear con los padres. Cada vez más. Y esto es un grave error. Sólo faltaría que los padres puedan revisar los exámenes corregidos de sus hijos. Y están en ello. Pobres profesores... Bastante faena tienen con esto de desasnar a una chiquillería eganchada al ocio tecnológico desde la herramienta de unos planes educativos absurdos y una merma de su autoridad para que encima les sigan colocando piedras en el camino. Tristísimo. Supongo que algunos padres sensatos descubrirán con dolor el ceporrismo de sus retoños cuando observen los resultados de los los exámenes. Pero a la mayoría de los padres les ciega el amor hacia su descendencia. Recuerdo aquella madre y seguro que jamás reconocería los errores de sus hijos zoquetes. Sin duda era muy inteligente pero muy vaga.