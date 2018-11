El retrato de Villarejo Arsénico por diversión Cuando los comportamientos poco éticos ya no son batallas políticas sino que inundan las estructuras del Estado, pueden terminar pudriéndolas MARÍA JOSÉ POU Viernes, 2 noviembre 2018, 09:52

Si algo ha conseguido el excomisario Villarejo con sus grabaciones, más allá de chantajear al Estado, a los partidos o a determinadas personas, es poner en evidencia la hipocresía de nuestros líderes políticos. En estos días hemos podido comprobar el abismo entre la reacción de unos y otros cuando la cosa les salpica o cuando no lo hace. Las exigencias de explicaciones, rectificaciones o dimisiones son unas si el afectado es el contrario y otras, muy livianas, si el protagonista es un propio. El argumento que vale para defender al gobierno cuando se ve sometido a la presión de los 'diez negritos' con sus ministros cayendo uno tras uno no se aplica ahora a la oposición. Si las grabaciones eran un pulso inaceptable al que no se podía ceder cuando tocaron a la ministra Delgado a pesar de lo insostenible de su situación, tampoco deberían ser ahora el arma para atacar al PP manchado por la presencia de Villarejo en su sede nacional en conversación con María Dolores de Cospedal. Si, por el contrario, Pablo Casado hizo del feo comportamiento de la ministra de Justicia, conocido por las reveladoras cintas, su principal ariete contra el gobierno no puede ahora ponerse de perfil cuando quien queda mal es un peso pesado de su partido. El doble rasero afecta también al látigo de los corruptos, el partido de Pablo Iglesias. Si son sus enemigos, muestra una cara; si se trata de sus aliados, ni menealla.

O las grabaciones son significativas, o son una perfidia a la que no hay que conceder relevancia. El momento es el adecuado para que los partidos tomaran una decisión al respecto de este tipo de chantajistas que buscan su propio beneficio enfangando a los demás. Debería ser un punto de inflexión para dejar de alimentar a las alimañas que elaboran dossieres a la carta y campañas de desprestigio cuando no hay otro modo de derrotar al enemigo político. El problema es que un acuerdo que evitara nutrir a quienes se aprovechan de la debilidad y la opacidad exige una lucha interna, realmente decidida, contra la corrupción y por la transparencia, algo que ningún partido, ni siquiera esos que presumen de exquisitos, son capaces de hacer. Hay muchos modos de corruptelas que envenenan el sistema y no son solo los sobres o las cuentas en Suiza. Si Delgado siendo fiscal actuó de un modo poco profesional o si es cierto que fue el juez Garzón quien filtró lo de los bolsos de Barberá, como afirma Villarejo, el problema va más allá de los partidos y de la lucha -comprensible en su existencia aunque no en sus modos- de los grupos políticos. Cuando los comportamientos poco éticos ya no son batallas políticas sino que inundan las estructuras del Estado, pueden terminar pudriéndolas. El retrato que muestran esas grabaciones de todo el sistema es lo que resulta inquietante. Si se extiende, ya no es un caso aislado sino regla general. Ni una manzana podrida, sino un árbol de raíces moribundas.