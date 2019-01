El reto de la nostalgia

Miles de famosos y anónimos han sucumbido al juego virtual del #10yearchallenger, un reto por el cual los usuarios de las redes sociales comparten una fotografía actual y otra de hace 10 años. El paso del tiempo, con excepción del presentador Jordi Hurtado, siempre (nos) hace de las suyas. Echar la vista atrás puede ser un deporte de alto riesgo no tanto por las arrugas y los kilos de más, sino por las pérdidas (de seres queridos, de la ingenuidad, etcétera). La verdad, la propia y la ajena, no se suele viralizar. Lo doloroso tampoco forma parte del exhibicionismo tan habitual de Instagram, Facebook y Twitter. «La pobreza no se cuenta, se vive», dice el cardenal Bellucci respecto a la monja centenaria en la película 'La gran belleza'. Volver al pasado sin caer en la melancolía es un ejercicio complejo. La nostalgia, dice Jep Gambardella en el filme de Paolo Sorrentino, es la única distracción para quien no cree en el futuro.