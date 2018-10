El reto de los libros que me impactaron

Las redes sociales han variado sustancialmente el significado de algunas acciones. Así manifestarse ya no es salir a la calle portando pancartas y piar no es aquello que realizan las aves. Por citar dos ejemplos. En ese orden de cosas los retos han dejado de ser situaciones difíciles o peligrosas a las que alguien se enfrenta para convertirse en enumeraciones que a uno le sugieren que haga sobre temáticas diferentes. La cuestión es que algún conocido te rete, a través de facebook o de twitter, a que elijas películas, secuencias, episodios o canciones con un objetivo. A priori es una invitación que suele dar pereza pero que una vez cumplida sirve para repasar las influencias y gustos que han determinado tu vida. O lo que llevas de vida, al menos. El último reto que me han lanzado ha sido que escogiese las portadas de siete libros que me impactaron. Y me ha tocado repasar mentalmente la biblioteca que he ido acumulando desde que aprendí a leer, cuando leer era todavía un ejercicio que se practicaba ante el papel y había muchas menos opciones que despistasen tu atención. En el siglo pasado, vamos.

Así he retrocedido hasta los tiempos en que viajé 'El mundo de Ben Lighthart' y cerré los ojos para imaginarme un día a día fundido en negro. Volví a encontrarme con 'San Manuel Bueno Mártir' con el que me di cuenta de lo necesario que es dudar y me ratifiqué en la idea de que no hacerlo es de ignorantes. No eran ignorantes precisamente los que desfilaban por las mesas del Café Gijón, protagonista de 'La Colmena', que me trasladó a una gran ciudad en la que cada cual sobrevive como puede. Volví a codearme con los miembros de la familia Buendía, con sus temores y presagios, con la amenaza de la soledad, que para mí nunca sería un estado al que temer. Descubrí con 'Maurice' y con 'Carol' que existían otras formas de amar y cómo un acto tan aparentemente intrascendente como entrar a comprar una muñeca en una tienda puede variar tu futuro. El futuro no existía, sólo importaba el presente. Y por eso resultó bueno refugiarme en 'El almuerzo desnudo', 'Los subterráneos' y, cómo no, 'En la carretera'.

Los hermanos Karamazov continuaron sembrando dudas, que ya nunca se resolverían, mientras que las hermanas Lisbon ahondaron en el vértigo que da la confusión. La madre de Gorki me alertó de la necesidad de pelear para transformar la sociedad. Las familias perfectas no existen y busqué la confirmación en Anne Tyler, Rodolfo Notivol o más recientemente en Gillian Flynn. Ni siquiera aquellas que formamos sin atender a la sangre. Y de eso recibí lecciones de David Trueba y sus 'Cuatro amigos'. En este reto que casi he superado no podían faltar el 'Obabakoak' de Atxaga, el 'Plenilunio' de Muñoz Molina, 'La conquista del aire' de Belén Gopegui, 'Los disparos del cazador' de Chirbes o 'El animal moribundo' de Philip Roth.