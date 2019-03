El reto de la dependencia

Este domingo termina en Valencia una doble jornada que han organizado los responsables de la Asociación Humanidad Nueva sobre el creciente reto de la dependencia. Para quienes no la conozcan, de esta asociación forman parte un nutrido grupo de profesionales que sintonizan con el proyecto de 'economía de comunión' que puso en marcha el 'Movimiento de los Focolares'. Impulsados por la italiana Chiara Lubich, surgieron en Trento después de la Segunda Guerra Mundial para favorecer el ecumenismo, el diálogo interreligioso y un modelo de actividad económica que no estuviera presidido por el egoísmo depredador ni por el estatismo despersonalizador.

Quienes intenten clasificarlos terminarán desconcertados porque no son profesionales de partido. Como muchas iniciativas que han surgido de la sociedad civil en estado puro, esta economía de comunión cuestiona la simplificación con la que habitualmente se analiza la actividad económica donde asistimos a la contraposición entre el individualismo del 'homo oeconomicus' y el estatalismo administrativo. Como actividad social, la actividad económica es mucho más compleja, no se reduce al cálculo matemático de utilidades, ni al sistema normativo de distribución fiscal. La economía de comunión ha venido a romper una simplificación de bloques, sistemas e ideologías, como la de quienes piensan que si no eres socialista tienes que ser capitalista y si no eres liberal tienes que ser comunista.

Aunque muchos consideran que estamos ante una tercera vía que evita los errores del capitalismo y el socialismo, sus promotores consideran que la ayuda mutua, la confianza social, la solidaridad básica y la interdependencia, son categorías que pueden modificar la actividad económica desde su raíz. Por eso desconciertan a las derechas y las izquierdas ya que exigen pensar la vida social en términos de 'hogar', es decir, en términos horizontales de respeto, acogida emocional, cuidado mutuo y responsabilidades compartidas. Desde ahí piden reconstruir la política social y llamar la atención a unos responsables administrativos cultural y moralmente insensibles que tienden a mercantilizar, monetarizar, burocratizar y 'partidizar' el omniabarcante mundo de la dependencia.

Los diferentes partidos deberían prestar más atención a estos profesionales y sus propuestas. La dispersión competencial de administraciones, el incremento de las listas de espera, el cortoplacismo electoral, el laicismo funcionarial, la precariedad laboral y, sobre todo, la aplicación de los tiempos administrativos a las necesidades o patologías de las personas, son urgentes retos de la dependencia. Aquí no se trata sólo de completar y resolver expedientes administrativos, sino de hacerlos a tiempo para que el recurso sociosanitario llegue cuando la persona y su familia lo necesita, no cuando el ciudadano ya no está.