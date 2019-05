El retiro dorado de la exconsejera

Como Ximo Puig se ha quitado de encima a MªJ Salvador, pero la ha nombrado vicepresidenta de las Cortes y no ha dado la menor explicación las especulaciones van a chavo. Hay quien dice que se ha deshecho de ella porque 'iba a su bola'. Quien considera que Puig la acusa de haber desatendido las obras públicas. Quien está convencido de que se la ha cargado por su condescendencia con el obstruccionismo practicado por Compromís a proyectos como el de Intu Mediterráneo. Quien jura y perjura que el que le puso la proa fue IBEX valenciano, ofendido porque no participaba de buen grado en sus kermeses ferroviarias. Y quien opina que Puig estaba obligado a sacarla del Consell para poder nombrar consejero su marido, el secretario de Turismo cesante, Francesc Colomer. Pero, como se comprenderá, no todos pueden estar en lo cierto. En principio, porque quién no ha ido 'a su bola' en un Consell donde cada cual campaba por sus respetos. ¿Montón? ¿Marzá? ¿Oltra, tal vez? ¿¡Climent!? Después porque si se había ganado a pulso que la echara, el que ha quedado mal es Puig por esperar a que concluyera el mandato para agradecerle los servicios prestados. Otrosí. Desatender alguna de las áreas de un departamento cuyo un nombre es más largo que el de la Compañía internacional de coches cama y grandes expresos europeos no es causa objetiva de despido. Que los mestizos se le subieron a las barbas, en cambio, es algo que no se puede negar. Pero no olvidemos que el primero que renunció a imponer la autoridad que le otorga el cargo durante la pasada legislatura fue el presidente de la Generalidad. De otro modo el Consell no habría adoptado 5.746 decisiones por unanimidad antes de adelantar las elecciones autonómicas, según desveló contrariada Mónica Oltra. A partir de ahí, qué tenían que a hacer los demás. ¿Indisponerse por su cuenta con los que se le subían a las barbas al Molt Honorable? Sí hay pruebas, desde luego, de que pecó de María Goretti en las relaciones con constructores y contratistas. Pero peor que MªJ Salvador no recibiera a un empresario si no era en presencia de testigos es que patronos y directivos de firmas proveedoras vayan por palacio como Pedro por su casa. Y, sin embargo, de eso no se ha quejado nadie. ¿'A su bola' Salvador? Si hubiera ido siempre 'a su bola' no le habría redactado una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos para que el puerto de Denia cayera en manos de un organismo autónomo a mayor gloria de Adolfo Utor (Balearia). Ni habría asfaltado más carreteras comarcales de Morella que Lerma. Más incomprensible me resulta que la haya sacrificado para que no frene la carrera de su marido, estando tan reciente el expediente que uno de sus subordinados le abrió a un centro comercial por el supuesto machismo contenido en un inocente anuncio del Día de la Madre. Pero cualquiera sabe. Son tan volubles.