Si la semana passada parlava de lo molt que se gasten en el pancatalanisme els tripartits que nos governen, hui no tinc un atre remei que parlar d'un acte que, ademés de no ser valencià, va en contra de la nostra identitat. Políticament dic que ni responsabilitat ni vergonya tenen tots aquells càrrecs institucionals valencians que acodiren a l'acte a on s'homenajà a l'independentisme català. També els acompanyà el Sr. Torrent, President del Parlament Català, que en una clara provocació va dir en atre lloc, que compartim vínculs llingüístics i culturals. Una de les entitats pancatalanistes subvencionades entregava uns premis fent homenage als polítics independentistes catalans presos (i dic be lo de polítics presos que no són presos polítics com volen fer creure) mentres que els assistents corejaren en diverses ocasions «Llibertat, llibertat». Llibertat tota pero sempre dins de la llegalitat democràtica.

Allí estaven representants dels tripartits que governen les institucions valencianes, és dir, GV, Les Corts, Ajuntament i Diputació. Tots ells mostrant-se, en la seua presència, en favor dels que, a través de falsejar l'història, volen furtar la nostra identitat i cultura, buscant al mateix temps el trencament d'Espanya. Els Srs. Marzà, Morera, Ribó, Rius i la Sra. Amigó entre atres, amagaren la seua assistència ad est acte pero la veritat sempre sura i al final nos hem enterat tots.

Sr. Morera, President de Les Corts, els valencians devem defendre lo nostre, mai oblidant als nostres clàssics i a eixe primer Sigle d'Or de les lletres valencianes, que no catalanes.

No volem ser súbdits d'un moviment en ideals nazis i fascistes com és el proyecte dels països catalans. El seu lema vosté el sap: «Una mateixa llengua, una mateixa Nació». Els valencians ni parlem la mateixa llengua ni formem part d'eixa falsa nació.