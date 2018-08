Responsabilitat social i llançament d'ocupes

Cada dia nos alcem en notícies sobre vivendes ocupades. Entre les últimes: «una anciana de 98 años encuentra su casa 'okupada' tras regresar del hospital»; o «Valencia tiene más de 500 viviendas ocupadas por 300 familias». En ocasions, estes notícies causen certa comprensió; unes atres, indiferència; i, cada volta més, indignació.

Este fenomen de l'ocupació no és aïllat ni frut de la casualitat. L'ideologia, la necessitat o la picaresca concorren en certa creència de que els propietaris d'alguna forma han de carregar en els servicis socials en matèria de vivenda.

La cosa ve d'antic. En bones dosis de paternalisme, adobat de palesa incapacitat i prejuí, en els temps previs a la democràcia, alguns servicis socials varen ser atribuïts als propietaris de vivendes. L'idea es basava en que l'arrendatari es presumia socialment vulnerable i paralelament s'entenia que corresponia a l'arrendador el deure de la caritat. Aixina és cóm, per eixemple, es va introduir ad eternum la pròrroga forçosa obligatòria per a l'arrendador i potestativa per a l'arrendatari; o el dret de subrogació per a casi qualsevol que passara per la vivenda arrendada (aixina artículs 70 i 71 LAU de 1946, i artículs 57 i següents de la LAU de 1964). Per ad això no importava que l'arrendatària fora una lucrativa entitat financera o una rendable multinacional; o que l'arrendadora poguera carir de més bens i ingressos que els produïts per l'immoble arrendat. El beneficiari dels servicis socials oferits per delegació estatal era l'entitat financera o la multinacional, i l'arrendador quedava obligat a prestar caritat a tan necessitats arrendataris. Aixina de simple.

Va fer falta un govern socialiste per a que es paliara esta més que estranya situació. El famós Decrete-Llei 2/1985, de 30 d'abril, sobre mesures de política econòmica, popularment conegut com a 'Decret Boyer', va suprimir la pròrroga forçosa dels arrendaments urbans. Això sí, tan necessària norma «sólo afectará a los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley». D'eixa forma, els contractes anteriors a 1985 es mantenien a favor de l'arrendatari, i els celebrats a partir de llavors patien de prou inestabilitat a favor de l'arrendador. Per tal motiu, la LAU de 1994, com reconeix el seu Preàmbul, va intentar «establecer un equilibrio adecuado en las prestaciones de las partes». Ademés, reformes posteriors varen introduir un bon número de previsions per a evitar i previndre l'abús. Així, per eixemple, en la finalitat de tractar d'impedir que es dilataren indegudament els procediments de desdonament, s'exigix estar al corrent del pagament de les rendes per a recórrer o per a mantindre's en el recurs (art. 449.1 LEC). I en l'any 2013 s'introduïx l'instrument més eficaç en el que conta el nostre procés civil a tal efecte, açò és, el procediment monitori per a tramitar certs desdonaments (art. 440.3 LEC).

En tot, actualment gogem d'un doble règim: un privilegiat a favor dels arrendataris per ad aquells contractes formalisats abans del citat 'Decret Boyer' en l'any 1985, on els propietaris seguixen carregant en els servicis socials; i els demés posteriors, on hi ha cert equilibri entre les parts. Curiosament, i no sembla que siga per casualitat, l'antiguetat dels primers no els impedix ser majoria encara hui en dia.

En la pervivència de l'idea de que els propietaris deuen satisfer servicis socials en matèria de vivenda, la crisis econòmica va donar pas al fenomen de l'ocupació d'immobles per raons socials i, en conseqüència, l'inevitable picaresca, fins al llímit d'aplegar a ser delicte, de l'ocupació en fins lucratius davant la vulnerabilitat de persones i famílies, en l'agreujant d'estar amparada en la sensibilitat social davant la vulnerabilitat.

Pero, a excepció d'alguna corrent ideològica minoritària, no sembla imperar hui en dia l'idea de que els propietaris hagen de seguir assumint la càrrega de prestar servicis socials (s'entén que en espècie). Actualment es considera intolerable que qui ostenta un títul suficient quede sense protecció davant la privació del seu dret possessori, derive de la propietat o de qualsevol atre títul, i, per eixa via, que dega assumir la càrrega de prestar uns servicis socials. Aixina, el preàmbul de la Llei 5/2018, d'11 de juny, de modificació de la LEC, en relació a l'ocupació illegal de vivendes, part de la base de que, en independència del motiu que provoque l'ocupació, més o menys empàtica per a alguns, quan no siga consentida ni tolerada, «no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna».

Per això, la citada Llei 5/2018, en vigor des del passat 2 de juliol, pretén agilitar i facilitar el procés judicial per a obtindre la desocupació d'ocupes. Esta nova regulació destaca perque intenta defugir o donar resposta als problemes processals específics que genera l'ocupació. La via processal no serà el desdonament per precari, de dubtosa procedència tècnica i pràctica per ad este cas, sino el procés possessori, en orige en el vell interdicte de recobrar, regulat en l'artícul 250.4 LEC.

El llegislador no es desprén de certa sensibilitat social, puix es preveu la possibilitat de donar trasllat als servicis públics competents en matèria de política social. Pero deixa ben clar que tot aquell que no siga persona jurídica privada en ànim de lucre, podrà «pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento». I per a que açò siga possible vora un dels principals problemes pràctics que genera el fenomen de l'ocupació com és l'identificació del demandat. Aixina, acompanyada del títul en que l'actor fon el seu dret a posseir, la demanda podrà dirigir-se genèricament contra els desconeguts ocupants, sense perjuí de la notificació i identificació a qui es trobara en l'immoble. A continuació, es requerirà als ocupants que aporten, en el determini de cinc dies, títol suficient que justifique la seua situació possessoria. I, de no aportar-ho, com ocorrerà generalment, per mig de resolució no recurrible, ordenarà l'immediata entrega de la possessió, cosa que es farà efectiva front a qualsevol que l'estiga ocupant.

Si es compara en la situació precedent, la protecció del titular del dret ha alvançat considerablement. Pero repare's que les persones jurídiques en ànim de lucre queden discriminades. L'Administració Pública seguix resistint-se a assumir definitivament la càrrega social que deriva del fenomen de la vivenda. La majoria de persones jurídiques, al marge de que generen més o menys beneficis o llocs de treball, queden privades d'una protecció equivalent al restant de persones, potser per essencialment malvades o alguna cosa pijor.