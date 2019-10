Responsabilidades A Felipe Garín lo cesó Carmen Alborch por una gotera; y no era el jefe de mantenimiento del Prado, sino el director FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 13 octubre 2019, 09:41

Si esta noche entran en el palacio de la Vicepresidencia a robar y se llevan un cuadro que vale medio millón de euros, supongo que no me harán dimitir a mí, ¿no?». La respuesta que Mónica Oltra dio el martes al periodista Alex Serrano me ha tenido ocupado estos días, durante la vendimia, mientras iba de una a otra bodega, luchando contra los injustos aranceles de Donald Trump.

¿Tendrá razón Mónica Oltra?, me preguntaba viendo correr el Duero. Su razonamiento, a la primera ojeada, parece tener la lógica aplastante del que ocupa una vicepresidencia temporalmente, sin ningún compromiso moral, patrimonial, institucional, económico y de gobierno: estoy aquí unos años, tengo unos cometidos, dirijo a un equipo de personas y luego, cuando llegue la hora, me voy...

Sin embargo, algo nos dice que no es así. Que el servicio público al Estado no es un mero funcionariado. No puede ser un asunto ligero y descomprometido. Cuando se está en una institución, cuando se tiene un cargo público, se administran bienes públicos... de los que uno es custodio responsable ante la sociedad, ante el pueblo-propietario. Mónica Oltra tiene unas tareas concretas como vicepresidenta, tiene encomendada una gestión; pero tiene también el deber de custodiar ese cuadro de medio millón de euros que mencionó como ejemplo en defensa indirecta de Giuseppe Grezzi. Todo cargo público ha de gestionar bien, ahorrar cuanto pueda y evitar el despilfarro; pero también debe estar atento a la custodia de los bienes públicos que tienen confiados, da igual que sea una cuenta corriente con muchos millones de euros que una tabla de Marçal de Sax. Moral y políticamente, también administrativa y judicialmente, hay una responsabilidad pública, un deber de custodia, que se adquiere cuando se toma posesión del cargo. Por eso miramos a Grezzi cuando se pierden cuatro millones de euros, aunque él no sea el contable de la EMT, y a Joan Ribó cuando se cierra el Palau de la Música aunque no sea el encargado de la refrigeración del auditorio.

Y el caso es que los valencianos tenemos, entre varios, un caso que podría llamarse 'paradigmático' usando la cursilería de moda. ¿No nos acordamos ya de Felipe Garín? A Garín lo nombró director de la pinacoteca el ex comunista Solé Tura, en 1991, y le cesó, qué cosas, la valenciana Carmen Alborch, en 1993. Seguramente porque ya habían pasado los fastos de 1992 y Garín estaba preparando un plan de modernización del Museo para que pudiera competir, dinámico y abierto a la sociedad, con el Thyssen y el Reina Sofía. Pero un diario de Madrid hizo que tuviera que dimitir porque hubo una dramática gotera «a cinco metros de Las Meninas».

El principal crítico de arte del diario (El País), fue sucesor de un experto que ni había ordenado la lluvia ni se cuidaba de reparar los tejados del Museo. En El Prado, durante su mandato de Garín, no se robaron cuadros. Pero bastó una gotera para desencadenar una dimisión.