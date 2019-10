Respetuosa discrepancia Que la violencia del 'procés' no fuera sistemática ni suficiente dice mucho del arrojo de sus promotores, pero no invalida el juicio sobre sus objetivos CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 16 octubre 2019, 09:33

Desde el primer momento sabíamos que la violencia iba a ser la clave de la sentencia del 'procés'. Lo sabíamos porque la cuestión de si ésta fue intencionada, si fue sistemática, y si fue suficiente -o no- protagonizó uno tras otro los interrogatorios de las partes y orientó buena parte de las pruebas periciales. Pero, sobre todo, lo sabíamos porque nuestro Código Penal, sistemáticamente modernizado en tantos otros aspectos, pero anclado a este respecto en los tiempos en los que los golpes de Estado se daban asaltando los palacios a punta de bayoneta o disolviendo los parlamentos a cañonazos, hacía depender de la existencia o no de fuerza la calificación de los hechos como 'sedición' o 'rebelión'.

Pero visto lo visto, es inevitable pensar que tal vez la focalización del debate en la estrategia -pacífica o violenta- de los protagonistas del 'procés', haya distraído al Tribunal en la tarea de valorar en su justa medida cual fue el objetivo último -la ruptura de la integridad territorial y del ordenamiento constitucional de España- que éstos perseguían. Lo que en éste, como en cualquier otro delito, resulta ser el objeto central de cualquier valoración que se haga. Con acierto o sin él, pecando a veces de exceso o quedándose cortos, los medios se ordenan cabalmente hacia un fin, y juzgar en función de aquéllos y no de éste entraña un grave error de juicio.

El 'procés' no fue un simple desafío al Estado para forzarle a negociar la independencia, ni mucho menos un simple intento de entorpecer la aplicación de la ley y el normal funcionamiento de las instituciones en Cataluña. Ambas cosas -que integran el tipo del artículo 544 del Código Penal, regulador del delito de sedición- sucedieron sin lugar a dudas, pero fueron adjetivas respecto del fin último perseguido por sus promotores, que no fue otro que el de conseguir la segregación de Cataluña, instaurando un régimen político diametralmente opuesto al actualmente vigente -lo que encaja con precisión milimétrica en el del 472, regulador del de rebelión-. Que la violencia no fuera sistemática sino esporádica y no fuera suficiente sino de baja intensidad, dice mucho del arrojo de sus promotores, pero no invalida el juicio sobre sus objetivos. Del mismo modo que el que la acción del Estado los frustrara dice mucho del rigor de nuestros tribunales y de eficacia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no permite sino concluir que la rebelión no fue consumada pero si intentada.

Por supuesto pienso acatar la sentencia. Primero, porque ha sido emitida después de un proceso ejemplar en el que nadie va a poder denunciar ni el más mínimo rasguño a sus derechos fundamentales. Y segundo, porque gracias a ella los responsables de haber pisoteado el orden constitucional de España y haber quebrado la convivencia entre los catalanes vayan a pasar una larga temporada a la sombra. Pero sin perjuicio de ello, conste aquí mi respetuosa discrepancia.