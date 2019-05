El rescate de personas quedó atrás

Dos años lleva Valencia sin residencia de niños desamparados. Mónica Oltra clausuró la que había en Monteolivete al trascender el estado en el que se encontraba y el hacinamiento y las inadecuadas condiciones en las que malvivían los internos. Prometió cubrir el vacío con nuevos «centros de menores», que es como llaman ahora a los hospicios quienes creen que adjetivando el sustantivo centro se ennoblece cualquier cosa sin necesidad de mejorarla, ya sea una escuela («centro educativo») o una cárcel («centro penitenciario»). Pero no deben ser ya necesarios porque, aunque la insolidaria reacción de las derechas (Llíria) o de una desalmada alianza de derechas e izquierdas (Paterna) paralizó los proyectos previstos, ni uno solo de los partidos que concurrieron a los comicios de ayer suscitó la conveniencia de dotar a Valencia de un orfanato como Dios manda. En cambio todos coincidieron en prometer más y mejores refugios de animales abandonados. Hasta la formación que venía a «rescatar personas» del mar, del desahucio, de la exclusión y de la pobreza energética, digo de Compromís, ha hablado exclusivamente de rescatar mascotas en esta campaña. Joan Ribó llegó incluso a dar cifras de los logros que ha alcanzado su gobierno a este respecto: en los últimos años, aseguró, «las familias de valencianas han adoptado 4.340 perros y gatos». Una tendencia que se propone incrementar mediante la puesta en marcha de algo que no estaba contemplado en 'El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado', de Engels: un portal que facilite el prohijamiento. Así como la constitución de un organismo que en otro tiempo le habría costado la expulsión del PCE bajo la acusación de pequeño burgués y desviacionista, pero que ahora es o calculan que es electoralmente rentable: un comité encargado de velar por «el respeto y la calidad de vida de los animales con los que compartimos la ciudad», en lo que si no constituye una equiparación de derechos entre 'vecinos' racionales e irracionales se le parece mucho. Lo que este viejo comunista ignora es que ni multiplicando por tres el número de zonas de socialización y de 'agility', que no sé lo que son ni me importa, conseguirá estar a la altura de esas damas del ropero perruno que son Sandra Gómez y Mª José Catalá. La una, porque a todo le añade un cero (o dos). Y la otra, porque después de tener el cuajo de firmar las denuncias que interpuso el PP en contra de todos los «Hospitals de folls, ignoscents e desesamparats» propuestos por ese ambicioso desastre que es Mónica Oltra, presentó un programa de bienestar animal que comenzaba por calificar de urgente la creación de una nueva perrera o «la inmediata» remodelación de la existente. Y alcanzaba el súmmum al plantear la conveniencia -atención- de realizar «campañas de atención a las mascotas de las personas sin techo que se encuentren en la vía pública». ¿Y a los indigentes? A los indigentes que les den.