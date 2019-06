La resaca de los rescates

Si la discusión política, las reuniones del Botánico en busca de la santísima trinidad del qué, el cómo y el quién, conducen al hartazgo de la profesión no quiero empatizar con el hombre de la calle ante el riesgo de vomitar ante tanto debate insulso y ridículo. Se adelantaron las elecciones porque Ximo Puig argumentó que era necesario singularizar el mensaje valenciano -ja ja y si se me permite añadiré otro ja en honor al tripartito-y no se recuerdan otros comicios en los que el problema de la Comunitat quedara más oscurecido. El adelanto, en realidad, supuso un mes más de parálisis porque los grupos no querían entrar en la negociación autonómica cuando las fichas del tablero municipal estaban todavía sin repartir. Así que llevamos 40 hojas del calendario en las que los políticos participan en sesudos encuentros -chicos, chicas, ¿qué ponemos? ¿feminismo o feminismos?- y el ciudadano vuelve a ser ese monigote de la calle. Y escuchamos perlitas como la de Podemos en su lucha feroz por elegir sitio en Les Corts y reclamar despachos para los diputados. Asuntos que aparte de al propio grupo y la disputa mediática que puedan suscitar no importa a nadie. Mañana mismo -esta gente no descansa nunca- se reunirán por sexta vez para resolver algo -a estas alturas es aventurado decir el qué-. Es cierto que en todas las negociaciones surgen roces que generan desconfianza. Pero percibo algo diferente este año. Ni en la Generalitat ni en el Ayuntamiento se respira ya ese buen rollito de 2015 impulsado por el desalojo del PP de todas las instituciones. Aquel 'bien común' aunó todas las voluntades del tripartito en una ola de felicidad y entusiasmo sin límites. Pero todo es eterno hasta que se termina. Y esto si no se ha acabado ya o es que ya no quedan personas a las que rescatar.