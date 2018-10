Olvidadas Pajín o Aído, y conforme me voy haciendo mayor, sigo con el deseo de que haya tantas mujeres inútiles como hombres inútiles en los cargos. Añado la satisfacción de que las tías percal puedan ser señoras de cierta edad, no sólo pimpollas. La actuación de Isabel Celaá el domingo en San Sebastián fue antológica (no necesita viernes de portavocía para exhibirse). Dijo que sin este Gobierno 60.000 niños no habrían comido desde el verano. Y se escandaliza por cómo se comporta la oposición escrutando a los ministros «uno a uno». A lo Marta 'dedos rotos', la que dijo que le machacaron los dedos uno a uno. A Celaá también le escrutan las casas una a una. Más joven pero con la misma enjundia, María Jesús Montero (no la voy a llamar más La Chiqui, que esa es Mirtha Legrand) ha predicado a las empresas que la subida fiscal les devolverá la reputación que perdieron. Observar el Gobierno sube la autoestima. De mayor puedo ser ministra.