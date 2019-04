REPUBLICANO IGLESIAS Martes, 23 abril 2019, 08:10

Cuando Pablo Iglesias celebra el aniversario de la II república mientras sus fieles hacen ondear la bandera tricolor en sus mítines demuestra que ya ha perdido la vocación que tuvo un día de ser el partido hegemónico de la izquierda y quién sabe si algún día llegar a gobernar en España. Ahora es consciente de que se tiene que conformar con las migajas, con formar parte de un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, y que su mayor aspiración puede ser la de ocupar un ministerio. A él le gustaría el de Interior, aunque difícilmente el PSOE cometerá el error garrafal de cederle un departamento tan delicado.

Iglesias confunde interesadamente la defensa de la república como forma de gobierno frente a la monarquía con la exaltación del régimen de 1931. Lo primero es perfectamente legítimo aunque para llegar algún día a materializarse necesitaría de una complicada y poco previsible reforma constitucional. Lo segundo es un absurdo histórico, la permanente idolatría de un periodo de la historia de España convulso, fracasado, en el que tanto los poderes fácticos conservadores como los de la izquierda hicieron todo lo posible desde el primer día por acabar con el naciente sistema, los primeros porque no creían en él, temían el fin de sus privilegios, incluso de sus derechos más elementales (como así fue), los segundos porque a lo que aspiraban no era a una democracia parlamentaria en la que los partidos pudieran alternarse en el poder ejecutivo sino una revolución al estilo soviético, una dictadura del proletariado que acabara con las clases dominantes, la propiedad privada, los bancos, el culto católico, el Ejército tradicional... que es lo que hicieron entre febrero del 36 (con la fraudulenta victoria del Frente Popular) y abril del 39 (el final de la guerra civil), tres años en los que ensayaron las expropiaciones y confiscaciones masivas de tierras y empresas, la supresión de los rangos militares y su sustitución por un Ejército popular y la prohibición de las órdenes religiosas así como su persecución, lo que incluyó el asesinato de miles de sacerdotes, obispos y monjas y el incendio y saqueo de los templos.

A pesar de que la II república es la historia de un fracaso, Pablo Iglesias se envuelve en la bandera tricolor, dejando prueba manifiesta de que sabe que no puede llegar a concitar más que el voto extremista, el de los comunistas de toda la vida (no todo, muchos votantes de Izquierda Unida no le darán su apoyo), el de los antisistema que sueñan con dinamitar la estructura de un Estado, no sólo la monarquía sino todo, las Fuerzas Armadas, la policía, la educación concertada, la banca privada, los medios de comunicación libres... Y también el de los que tienen como bandera la tricolor en lugar de la que la Constitución de 1978 establece que es la bandera de todos los españoles, sin distinción de ideología.