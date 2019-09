No me representa Si una niña lidera una causa justa y global, corremos el riesgo de acabar infantilizando el problema y sus soluciones PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 29 septiembre 2019, 09:50

Acudo al estante en que sé que está el libro y lo saco para buscar el año en que lo compré, 1988. Tiene marcado a lápiz el precio, en pesetas por supuesto: 825. 'Lo pequeño es hermoso. Economía como si la gente importara', de E. F. Schumacher, en una edición de Herman Blume. Él lo había escrito quince años antes, en 1973. Recuerdo aquella lectura reveladora del que es considerado por algunos la biblia verde y las que vinieron después, incluyendo, cómo no, a Thureau y su imprescindible 'Walden' o las 'Hojas de hierba' de Whitman, aunque como todo el mundo debería saber y yo descubrí entonces la poesía no se puede traducir. Treinta y un años después, el ecologismo es una tendencia global imparable que afecta a gobiernos, empresas y personas. Y bien está que así sea si sirve para procurar un mundo mejor a nuestros hijos. El problema, claro, es que como cualquier otra moda corre el riesgo de no ser más que un fenómeno pasajero si no se levanta sobre unos cimientos sólidos. Frente al ingenuo entusiasmo de aquellos que celebran que una adolescente de 16 años lidere una causa que nos afecta a todos, me alarma que al frente de un movimiento que debería ser transversal y carecer de fronteras y colores no figuren intelectuales y científicos de reconocido prestigio sino, con todos mis respetos, una niña malhumorada que un buen día decidió dejar de ir a clase los viernes para hacer huelga contra el cambio climático y que ahora se dedica a viajar por todo el mundo. Y me preocupa aún más que haga fortuna su bronca a los mandatarios reunidos nada menos que en la ONU, con frases como «me han robado mi infancia, ¿cómo se atreven?», recibida con cara de resignación por unos líderes del mundo que no hicieron honor al papel que desempeñan aguantando como si tal cosa el chaparrón de la jovencita. Porque lo peor que le puede pasar a la causa del ecologismo es que siga el camino trazado por una sociedad infantilizada que siempre busca a quien echar la culpa de sus males en lugar de asumir sus propias responsabilidades. «Me han robado mi infancia»... ¿quién?, ¿los miles de millones de seres humanos que cada día hacen uso de coches y aviones?, ¿los usuarios del aire acondicionado?, ¿los que se acercan a una máquina de venta de bebidas y compran una botella de agua envasada en plástico?, ¿los trabajadores que acuden cada día a fábricas contaminantes, minas, canteras, explotaciones agrícolas intensivas que han arrasado bosques o modernos edificios que consumen ingentes cantidades de energía? Cuando se pone a una niña al frente de una causa de interés mundial puede ocurrir que en lugar de reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y la sociedad que queremos se acabe reduciendo todo a señalar y responsabilizar a los dirigentes políticos. Y asunto resuelto. No hará falta que les diga que a mi, lector de Schumacher hace treinta y un años, no me representa.