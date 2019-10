Reparto de cargos a la antigua usanza

Todo lo que tienen los americanos de puntillosos con la pulcritud curricular lo tenemos nosotros de despreocupados. La detección de plagios en tesis doctorales y demás obra publicada se cobró algunas cabezas, pero fue una moda pasajera, como se ha podido comprobar en el caso del presidente del Senado Manuel Cruz. Sin embargo ni uno sólo de los nombramientos del país más poderoso de la tierra, con la sola excepción de los asesores presidenciales, llega a ramos de bendecir si el designado por el Trump de turno no ha superado la meticulosa y hasta fisgona investigación al que le someten la oficina de personal de la Casa Blanca, la Oficina de Ética Gubernamental, Hacienda y el FBI. Chequeos de intereses y antecedentes personales que podrán ser ampliados, además, por el Senado antes de someter a los seleccionados a las correspondientes audiencias. Sin que el número de cargos públicos que precisa salir airoso de estas pesquisas, del orden de 1.400, represente un impedimento que limite la criba. Lo digo porque Ángel Luna (PSPV) va a ser elegido Síndico de Agravios en el próximo pleno de las Cortes valencianas gracias a uno de esos frecuentes 'do ut des' que funcionan en la política valentina. Un apaño en virtud del cual el PP podrá nombrar a un adjunto y Compromís y Unidas Podemos, a una mujer. Y sólo Pedro Agramunt, que encarna ahora el ala crítica del PPCV, puso peros. Después, ya en la comisión de peticiones de las Cortes, la representante de Ciudadanos se preguntó si no había otro candidato igual de capaz pero más independiente, y le negó su apoyo. Y la de Vox confirmó su bisoñez afirmando que su grupo apoyaría encantado a Luna, de cuyas «rectitud y honestidad» se hizo lenguas -¿sabrá que la honradez se acredita de cintura para arriba y la honestidad, de cintura para abajo?-, si no consideraran un derroche la sindicatura habiendo un Defensor del Pueblo español. Una afirmación que, por cierto, no me parece descabellada. La última gestión del síndico de la que he tenido noticia consintió en un oficio instando al Ayuntamiento de Xàtiva a acabar con los malos olores que desprenden unos contenedores subterráneos. Y, como se comprenderá, para duplicar un servicio tal no merece la pena gastarse 3,5 anuales. Pero la cuestión es que sólo Agramunt aportó la razón que en EE.UU. habría excluido a Luna de la carrera por la sucesión de José Cholbi. Y es que si Cholbi tenía pasado franquista, Luna lo tiene de 'homme fatal'. Y aunque no es grato exponerlo siquiera sea sucintamente, dudo mucho que en Norteamérica superara el control de metales que impidió a un exsenador tejano ser secretario (ministro) de Defensa por sus modales y un posible conflicto de intereses y a otro de Dakota del Sur recibir la cartera de Sanidad por no estar al corriente con el fisco. Arrepentidos los quiere Dios, pero Carrillo sostenía que, en política, no ha lugar al arrepentimiento.