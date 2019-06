REPARTIDORES DE PRECIOS 'JUSTOS'

En un magnífico reportaje publicado hace un par de semanas en la revista XLSemanal, su autor, Carlos Manuel Sánchez, explica que las grandes cadenas de supermercados han descubierto «el nuevo filón» de los alimentos ecológicos y ya compiten por hacerse con el mercado, lo que está sembrando múltiples sorpresas y gran expectación entre los productores, puesto que es bien sabido que una de las principales estrategias de dichas compañías es apretar en lo que pagan a los suministradores, lo que se traduce en precios ridículos, por debajo de costes, para los agricultores y ganaderos. De manera que esta eclosión ecológica en las cadenas suscita grandes dudas. De ahí que Carlos Manuel Sánchez plantee: «¿Qué va a pasar con los pequeños productores? ¿Es su gran oportunidad? ¿O estarán firmando su propia sentencia? ¿Estamos ante un lavado de cara 'verde' o ante una oportunidad de cambiar un modelo insostenible y democratizar el producto bio?»

Mayor desconcierto ha sembrado el acuerdo firmado entre Bioland, la mayor organización de agricultores ecológicos de Alemania, con Lidl, la mayor cadena de 'superdescuento' (precios bajos), germana también y con creciente implantación en España.

Como dicho acuerdo ha levantado toda clase de suspicacias respecto a los precios y calidades, Jan Bock, jefe de compras de Lidl, ha salido a la palestra a dar explicaciones, y ha dicho esto, publicado en el mismo reportaje de XLSemanal: «Nuestro modelo de negocio seguirá estando en las ofertas y los artículos en promoción, pero a los productos Bioland se les aplicarán otras reglas. A sus granjeros les pagaremos precios justos».

'Excusatio non petita, accusatio manifesta'. Si el señor Bock asegura que en este caso pagará «precios justos» está reconociendo que en los demás no lo hace. Se está señalando. Si no son justos los precios que paga por los demás productos tendrían que empezar a ponerse en marcha muchas cosas. Por ejemplo lo previsto en la ley de la cadena agroalimentaria, y esos anuncios que de vez en cuando emanan de Bruselas para indicar intenciones de actuación intermitentes que luego pasan al olvido. ¿Cómo se puede decir que aplica reglas distintas a unos y a otros, lo que se traduce en precios justos o injustos? ¿Y cómo se puede decir y que nadie se entere o se dé por enterado para actuar en consecuencia? Esto en la Europa moderna que se lo coge todo con papel de confeti y que aspira a ser el máximo adalid de los derechos humanos, de la justicia y la equidad. Pero luego, si podemos, a comprar lo más barato, aunque se arruine al vecino, y que sea bio, por favor, que está muy en riesgo la salud del planeta. La del esforzado agricultor al que no le salen las cuentas da igual. Total, tenemos reconocidos repartidores de precios justos: a estos sí, a esos no...