Renovar la Constitución

La mejor manera de reivindicar la Constitución española de 1978, a punto de cumplir cuarenta años de gozosa vigencia, es proponiendo con énfasis su reforma, que es ya inaplazable y que debe realizarse a partir de un amplio consenso que habrá de visibilizarse mediante una mayoría muy cualificada de votos.

La urgencia de reformar la Constitución es poco discutible, pero si hubiera dudas, un hecho recentísimo es capaz de eliminar todo escepticismo: la infanta Leonor, princesa de Asturias, primogénita y sucesora del Rey Felipe VI, perdería el derecho al trono si sus padres engendraran a un varón. La igualdad de sexos no rige en la sucesión a la Corona.

Se podría alegar que, ante un fallo tan evidente y si hubiera verdadera voluntad política, se podría abordar tan concreta reforma en unas semanas, de la misma manera que en poco tiempo se reformó el artículo 135. Pero no: el referido artículo 57 es parte del Título I, cuya reforma ha de acometerse por el procedimiento agravado del artículo 168: esto es: la reforma habrá de ser aprobada por los dos tercios de cada cámara y a continuación se procederá a la disolución de las Cortes. Luego, las dos cámaras elegidas deberán ratificar la decisión por mayoría de dos tercios, tras lo cual habrá que someter la reforma a referéndum para su ratificación. Evidentes argumentos de economía de medios llevan a la conclusión de que no tendría sentido seguir un camino tan arduo para alcanzar una meta que no fuera la revisión de todos los aspectos de la Constitución que requieren ser actualizados.

Pero la reforma más perentoria es, obviamente, la del Título VIII, 'De la organización territorial del Estado', que, en contra de lo que se cree generalmente, no establece un modelo autonómico sino que da las pautas procesales para fabricarlo. Lo que se necesita es la consolidación de la actual estructura territorial mediante la delimitación de un modelo de organización federalizante que distribuya las competencias entre los distintos niveles territoriales y colme en lo posible las aspiraciones singulares de cada una de ellas.

El informe de 2006 del Consejo de Estado a requerimiento del Gobierno marcaba pautas para una reforma en cuatro direcciones: 1.-La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono. 2.-La recepción en la Constitución del proceso de construcción europea. 3.-La inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y 4.-La reforma del Senado. Por ahí habría que empezar.

La tesis, que hemos escuchado, de que hay que cambiar la Constitución porque la mayoría de los ciudadanos hoy vivos no la ha votado es peregrina (por este criterio, la Constitución de los Estados Unidos, con más de doscientos años, sería una pura reliquia sin valor). Lo que sí es cierto es que la Constitución puede perder pronto eficacia y prestigio si no es actualizada. Este debería ser hoy el principal motivo de preocupación.