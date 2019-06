'RENOVADORES' EN EL PPCV

La política debe de contener algún componente adictivo, una especie de droga que atrapa al que la prueba y le impide desengancharse por completo aunque la realidad -en este caso los procesos electorales- le obliguen a apartarse de la primera línea de fuego. Viene esta reflexión a propósito de unas declaraciones del exsenador del PP Pedro Agramunt en las que exige renovación en su partido -empezando por Isabel Bonig- tras los resultados cosechados tanto el 28 de abril como el 26 de mayo. El fondo del asunto -la necesidad de renovar la dirección del partido en la Comunitat Valenciana- puede ser más o menos discutible, porque tan defendible en un debate es que que los populares obtuvieron un mal resultado (lo que, de hecho, les impide gobernar la Generalitat) como que no fue tan malo (la diferencia en las autonómicas entre el bloque de izquierdas y el de derechas fue muy corta) y que al fin y al cabo no es un proceso exclusivo del PPCV sino de toda la formación que lidera Pablo Casado, hegemónica hasta hace unos años en su espacio ideológico y que ahora tiene que competir con Ciudadanos por el centro y con Vox por la derecha. Pero lo que admite poca discusión es que dicha exigencia de renovación no puede venir de dirigentes que ya están más que amortizados, con cerca de treinta años en puestos de representación pública y -como en este caso- con un final de su etapa marcado por la polémica tras desvelarse que se había reunido en secreto con el presidente de Siria durante su etapa como presidente de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Y no se trata con ello de despreciar el valor de la experiencia precisamente ahora, cuando la juventud se idolatra como un valor en sí mismo, sino de situar el debate dentro de los límites que marca el sentido común, el trellat, el concepto valenciano al que tanto se refería en su campaña la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá. No parece razonable que la renovación en el PP tenga que llegar de la mano de políticos que ya tuvieron su momento de gloria -largo, muy largo- y que ahora deben dar paso no sólo porque la dirección de su partido no haya contado con ellos para las listas -sean las generales, las autonómicas o las locales- sino porque su tiempo ya pasó. Lo contrario, su obcecación en seguir hablando en público y declarándose encima para quien quiera escucharlos, tan sólo mostrará que el inevitable relevo generacional que en cada convocatoria electoral tienen que acometer las siglas que se presentan a las urnas no siempre es aceptado por los afectados y que el malestar que les produce su exclusión -que humanamente puede ser comprensible- se transforma en abierta hostilidad hacia los que ellos identifican como autores y responsables de su desgracia.